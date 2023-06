Mogliano, il parco in via Colmello Barbarossa dedicato a Edda Cattich Dall’Antonia

Tutelare la Storia di Mogliano Veneto e del suo territorio, avendo cura che le denominazioni rispettino l’identità culturale della Città e promuovano la crescita civile della comunità: continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale moglianese ad attribuire l’intitolazione ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, come i parchi, che ancora ne risultano sprovvisti.

MOGLIANO VENETO – Con la cerimonia pubblica officiata ieri mattina in Via del Colmello Barbarossa dal cerimoniere Ottorino Celebrin, si è voluto rendere omaggio alla illustre concittadina Edda Cattich Dall’Antonia (25/12/1922–14/07/2017), Benemerita della Croce Rossa Italiana. A questa donna, testimone di grande impegno sociale, generosità e capacità di superare le avversità della vita, è stato finalmente intitolato il parco sito in quest’area, realizzato ed inaugurato due anni fa.

Nata a Zara nel 1922 e trasferitasi a Mogliano Veneto nel 1958 dopo aver vissuto in prima persona il dramma dell’esodo giuliano-dalmata, Edda Cattich Dall’Antonia è stata per decenni al centro del mondo del volontariato sociale. La sua operosa di generosità nei confronti degli ultimi è iniziata nel 1966 in qualità di volontaria della San Vincenzo de Paoli; è proseguita nell’Ente Comunale di Assistenza che l’ha vista diventarne Presidente nel 1967 e nel consiglio direttivo dell’Istituto Costante Gris, ottenendo il suo culmine nel lungo impegno nella Croce Rossa Italiana, di cui ha costituito la delegazione di Mogliano Veneto.

Il suo grande impegno sociale è stato riconosciuto da numerose benemerenze: medaglia d’oro al merito di Croce Rossa, medaglia d’argento di sanità pubblica, socio onorario della Croce Rossa Italiana, socio onorario della Sanità Militare, nomina a Grand’Ufficiale della Repubblica Italiana.

Alla cerimonia odierna erano presenti il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato, il Vicesindaco Giorgio Copparoni, l’Assessore al Sociale Francesca Caccin, il Presidente del Comitato Regionale Veneto della Croce Rossa Italiana Francesco Bosa con il Presidente del Comitato di Venezia Marco Semenzato e il Commissario del Comitato Provinciale di Treviso Simona Cardarelli, il Presidente di Quartiere Centro-Sud Renato Bandiziol, il Comandante della Stazione dei Carabinieri Saverio Rossi, una rappresentanza della Polizia Locale e alcune rappresentanze delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, e il Direttore del Collegio Salesiano Astori Don Dino Marcon, che ha dato la benedizione, oltre a numerosissimi volontari soprattutto del Comitato di Mogliano Veneto della Croce Rossa Italiana recentemente costituito.

«Abbiamo voluto rendere merito al grande impegno sociale di una nostra concittadina. Questa intitolazione è significativa proprio perché rende onore anche ai tanti volontari della Croce Rossa Italiana che dedicano parte del proprio tempo agli altri e farà sì che anche le generazioni future possano avere una traccia importante da seguire, emulandone l’altruismo e l’amore solidale.» ha detto il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato rivolgendosi ad una nutrita folla di presenti, tra cui Simeone Cattich Dall’Antonia, figlio della Benemerita.