Mogliano. Consiglio comunale rinviato a dopo il 3 aprile

Il sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato e il Presidente di Consiglio confermano la decisione di annullare il Consiglio Comunale previsto per stasera, e ne rinviano la convocazione a data successiva al 3 aprile.

“Abbiamo optato per la scelta migliore, cioè quella di annullare il Consiglio comunale indetto per questa sera; le distanze minime di un metro, come ho già detto, erano garantite ma è fondamentale dare un segnale alla Cittadinanza in un periodo difficile come questo dove ogni riunione ed incontro è da evitare”, dichiara il sindaco.

In un momento di preoccupazione e di disorientamento, l’Amministrazione continua l’opera di informazione ai Cittadini.

“L’unico motivo per cui non abbiamo preso questa decisione subito è stato quello di essere certi di riuscire ad ottenere un contributo di 130.000 euro per il rifacimento delle torri luci dello Stadio Panisi, visto e considerato che questo grande risultato per la città doveva essere votato durante il Consiglio Comunale di stasera”, continua il sindaco.

La variazione di bilancio può, dopo un’attenta analisi da parte dei tecnici, passare preventivamente in Giunta ed entro 60 giorni potrà poi essere ratificata con il voto in Consiglio Comunale; così facendo l’Amministrazione si assicura di non perdere questo prezioso contributo che porta nelle casse di Mogliano Veneto 130.000 euro per l’efficientamento energetico.

Conclude Bortolato: “Certi di aver garantito questo contributo, anche la Politica, in un momento delicato come questo, si deve attenere alle linee dell’ultimo DPCM uscito ieri sera, non creando assembramenti, seguendo con coerenza e minuziosamente le linee guida date, garantendo la sicurezza dei consiglieri, dei dipendenti e dando un esempio concreto a tutta la Cittadinanza”.

