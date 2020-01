Mogliano: CIsl Veneto convegno “Aziende globali, aziende locali”

Convegno “Aziende globali, azioni locali”, lunedì 13 gennaio ore 14:30 al Double Tree di Mogliano Veneto. Tra gli ospiti Enrico Carraro (presidente Confindustria Veneto) e Fabrizio Carretti (AD Permira).

L’incremento di imprese venete acquisite da società o fondi di investimento stranieri sta modificando gli assetti produttivi della nostra regione ma, soprattutto, ha un forte impatto sul lavoro e sulla rappresentanza del lavoro. Spesso, infatti, il confronto tra sindacati e imprese a capitale estero diventa problematico, soprattutto durante i processi di crisi o trasformazione aziendale, come dimostrano concretamente non pochi casi anche recenti. Per la Cisl, la “sprovincializzazione” del capitalismo locale e l’attrattività verso investimenti stranieri sono fatti positivi se, però, sono accompagnati da una “rivoluzione” nei rapporti tra impresa e lavoratori e tra impresa e territorio. E’ infatti necessario lasciarsi definitivamente alle spalle la visione e la prassi della contrapposizione inconciliabile tra capitale e lavoro per approdare ad una prassi che concretizzi, finalmente, la partecipazione dei lavoratori all’impresa. Inoltre gli attori politici, amministrativi e sociali del territorio non possono restare solamente spettatori di scelte che avvengono in altri luoghi e che si ripercuotono sulla comunità locale minandone spesso la coesione. Servono pertanto nuovi strumenti normativi, negoziali e contrattuali per realizzare un duplice obiettivo: rendere il territorio sempre più attrattivo per i capitali (locali e internazionali), e evitare la frattura tra economia reale (e quindi lavoro) ed economia finanziaria e speculativa. Sulla opportunità di questa svolta e su quanto i diretti interessati devono fare per praticarla si parlerà al convegno “Aziende globali, Azioni locali. Come rilanciare la partecipazione dei lavoratori e del territorio”, in programma per lunedì prossimo, 13 gennaio (ore 14.30-17.30), al Double Tree Hotel di Mogliano Veneto. Introdurrà i lavori Gianfranco Refosco, Segretario generale Cisl Veneto. Interverranno il Presidente di Confindustria Veneto Enrico Carraro, l’assessore regionale al Lavoro Elena Donazzan, Gaetano Zilio Grandi docente di Diritto del Lavoro all’Università Ca’ Foscari, Fabrizio Carretti AD Fondo Permira e Maurizio Castro Direttore Master CUOA. Concluderà il Segretario generale aggiunto della Cisl Luigi Sbarra.

Secondo un rapporto curato da AHT Camera di Commercio Italo-Germanica nel periodo 20092018 ci sono state 1.880 operazioni in cui imprese straniere hanno acquisito imprese venete (più di 1.500 quelle portate a termine). Nella maggior parte hanno riguardato partecipazioni di minoranza (727 imprese), ma anche acquisizioni vere e proprie (in 472 casi). Viceversa i casi di imprese venete che hanno realizzato fusioni e acquisizioni all’estero sono 1.169. Tra i principali paesi stranieri con i quali avviene questo “scambio” c’è la Germania le cui imprese in Veneto controllano 59 aziende a Verona, 32 a Padova e 28 a Vicenza. Nel corso del convegno saranno presentati 4 casi emblematici di aziende venete acquisite da aziende straniere, con alterne vicende: ACC di Mel, AMCOR di Lugo di Vicenza, Ecolab di Rovigo e Unilever di Verona

