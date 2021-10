Mogliano. Biblioweek, letture nelle biblioteche. Giovedì Erida Petriti leggerà i suoi testi inediti

Finalmente, dopo quasi due anni di blocco delle attività, causa Covid, la biblioteca E. Scoffone di Mogliano Veneto l’11 ottobre ha riaperto al pubblico i suoi spazi senza obbligo del distanziamento sociale . Giovedì 21 riparte anche la programmazione di eventi con presenza di pubblico: si ricomincia con biblioweek, un’iniziativa attiva da anni per promuovere la lettura nelle biblioteche venete. Come succede ormai da un po’ di anni, anche in questa occasione l’autrice di origine albanese Erida Petriti (scrittrice e lettrice ad alta voce del gruppo Quante Storie) leggerà i suoi testi inediti per un pubblico adulto.

La lettura avverrà il giovedì 21 ottobre ore 17;45 presso la biblioteca.

È necessario il green pass.