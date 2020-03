Mogliano: banchi alimentari aperti

L’Amministrazione questa mattina ha ritenuto di far svolgere in piazza dei Caduti il piccolo mercato dei prodotti agricoli organizzato da Coldiretti, e il mercato del pesce in Piazza Donatori di Sangue, stessa cosa avverrà per il mercato alimentare di lunedì.

La decisione è avvenuta dopo un’attenta analisi degli spazi e del rispetto delle direttive imposte dal DPCM, tenendo conto che i mercati alimentari all’aperto rappresentano una necessità primaria per i cittadini ed un luogo contingentato all’aria aperta dove poter comprare beni alimentari.

Ovviamente i mercati contano un numero inferiore di banchi rispetto alla normalità, ma la serietà degli operatori mercatali e la loro attenzione alle direttive sanitarie evidenziate nel DPCM, assieme alla capacità della Polizia Locale, presente con una pattuglia fissa, hanno assicurato il rispetto delle norme igienico-sanitarie richieste e prevenuto qualsiasi forma di assembramento.

“Per il mercato alimentare del lunedì abbiamo già provveduto ad allargare lo spazio tra i banchi così da contingentare l’affluenza e gestire nel miglior modo questa situazione di emergenza”, interviene in merito il Vicesindaco con delega al Commercio Giorgio Copparoni.

Così conclude il Sindaco Bortolato: “Voglio esprimere un grande ringraziamento al Corpo di Polizia Locale che svolge, in un momento difficile e pesante come questo e con estrema professionalità, un servizio fondamentale per la garanzia dei cittadini moglianesi; rivolgo questo ringraziamento anche alla Protezione Civile che nel massimo rispetto delle direttive sanitarie contingenta l’afflusso al Punto Comune con un presidio fisso e che sta dando un supporto prezioso alla Polizia Locale nella sorveglianza della città”.

