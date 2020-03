State a casa, l’Arma controlla e le multe fioccano

Non è vero che non ci sono controlli dei Carabinieri sui motivi per cui molti cittadini girano per la città o tra provincia e provincia .

I Carabinieri fermano, eccome ed i controlli ci sono, tanto è vero che in provincia di Venezia sono già partite 30 denunce e relative multe salate per dichiarazioni mendaci ed attentato alla pubblica salute.

Tante le scuse addotte dai colpevoli per giustificarsi. Eccone alcune ” devo incontrarmi con una donna” o ” mi serve terreno per il giardino ” od ancora ‘ vado a cena da amici”. Alcuni sono stati sorpresi mentre giocavano a carte in un bar aperto nonostante il divieto. Naturalmente denunciati e multati avventori e barista, locale chiuso.

