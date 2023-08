Miss Riviera del Brenta – La Finale

Si svolgerà sabato 02 settembre 2023 alle 20.45 nel parco municipale di Villa Colonda Marchesini-Zorzi a Campagna Lupia (VE), la finalissima della nona edizione di Miss Riviera del Brenta che, anche quest’anno, sarà presentata da Chiara Perale.

RIVIERA DEL BRENTA – Durante i conteggi due meravigliose sfilate di abiti da sposa: la prima vedrà capi vintage che mostreranno come è cambiata la moda da inizio 900′ fino ai giorni nostri mentre la seconda con dei modelli nuovissimi dell’atelier IDEA SPOSA by Miriam di Legnaro (PD), che ha realizzato inoltre il meraviglioso abito in stile 800′ veneziano per la vincitrice del concorso e che molto probabilmente sarà indossato dalla nuova Miss Riviera del Brenta 2023 in occasione della Regata Storica di Venezia del 3 settembre 2023.

Il primo premio consisterà in un viaggio di charme offerto dall’agenzia di viaggio Casello 11 di Calcroci.

I gioielli indossati durante le sfilate sono creati a mano dal negozio Butterfly by Anna, le acconciature invece saranno a cura dei saloni Glamour Style e Parrucchieri Livieri entrambi di Campagna Lupia.

Scenografia di Fioreria Villa Katia di Campagna Lupia (VE) e musica selezionata dal DJ Andrea Zatti.

“L’organizzazione Miss Riviera del Brenta ringrazia: il comune di Campagna Lupia per il patrocinio e la concessione della location, l’associazione culturale La Fenice di Camponogara per il costante supporto, la Proloco del comune di Campagna Lupia per la gestione logistica della manifestazione e le signore Sonia e Maria Grazia per la gli abiti vintage”.