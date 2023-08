12 agosto, oggi è la Giornata Mondiale dell’Elefante

Oggi 12 agosto si celebra la Giornata Mondiale dell’Elefante lanciata nel 2012 in Thailandia ed è l’occasione per approfondire la nostra attenzione su questo animale, sempre curioso per la sua dimensione e simpatia.

L’obiettivo di questa giornata è senza ombra di dubbio sensibilizzare l’opinione pubblica su una specie la cui esistenza è drammaticamente a rischio estinzione, minacciata da perdita di habitat, bracconaggio e maltrattamenti da parte dell’uomo.

Da sempre l’elefante rappresenta un animale al contempo forte e potente, ma anche mansueto ed è proprio questa sorta di ambivalenza che da sempre gli consente di avere una popolarità assoluta.

Nella letteratura come nel cinema è sovente presente con tutto il fascino che deriva dall’ Oriente.

Il Wwf al fine di garantire il futuro a questa specie ha lanciato l’Alleanza per gli elefanti asiatici (Asian Elephant Alliance, AEA), con il nobile fine di conservare una specie animale come l’elefante e proteggere l’equilibrio dei loro ecosistemi, ma anche di valorizzare e preservare i valori culturali nelle zone in cui vivono.

Ma è solo con uno sforzo collettivo che possa unire governi, settore privato società civile e cittadini, si potranno sostenere tutte quelle vere e proprie“azioni di conservazione”, assolutamente indispensabili per poter salvare gli elefanti dal rischio estinzione.

Zero Biscuit di Mauro Lama