Meteo. Stato di attenzione per temporali domani zone pedemontane e montane

Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione a partire dalle 14 di oggi fino alle ore 8 di sabato 24 maggio.

Le previsioni meteo indicano per oggi l’assenza di precipitazioni. Dal pomeriggio di domani, sabato 23 maggio 2020, si prevede aumento dell’instabilità a partire dalle dolomiti con rovesci e temporali dapprima locali con tendenza a divenire sparsi dalla sera e in estensione verso le Prealpi e parte della pianura fino alle primissime ore di domenica. Non si escludono locali fenomeni intensi (forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento) specie su zone montane/pedemontane e occasionalmente sulla pianura nord-orientale. Visti i fenomeni meteorologici previsti la criticità idrogeologica attesa è riferita allo scenario per temporali forti

Il possibile verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi, potrebbe creare disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore. Si segnala la possibilità d’innesco di fenomeni franosi superficiali sui versanti e la possibilità di innesco di colate rapide specie nelle zone di allertamento di Vene-A (Alto Piave), Vene-H (Piave Pedemontano), Vene-B (Alto Brenta – Bacchiglione – Alpone) e Vene-C (Adige-Garda e Monti Lessini).

