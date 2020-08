“MestrEstate al Parco 2020”: un mese di cabaret al Parco Albanese

“MestrEstate al Parco 2020”: un mese di cabaret, comicità e risate

Veneto e Lombardia accomunate dal teatro e dal cabaret con cui allietare le calde serate d’agosto. Inizierà giovedì 6 agosto, infatti, la rassegna “MestrEstate al Parco 2020”, che porterà, nell’ambito del palinsesto di “Le Città in Festa”, sul palco dell’Arena del parco Albanese di Mestre artisti comici veneti e lombardi, due delle regioni più colpite dall’emergenza Covid-19.

La manifestazione è stata organizzata da Vela spa, Café Sconcerto, il Comune di Venezia e l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi.

Il programma:

giovedì 6 agosto

ALFREDO MINUTOLI E ALEX DE SANTIS in “Contagi e Contaminazioni”

I due comici lombardi hanno deciso di contaminare l’uno lo spettacolo dell’altro, ottenendo così bizzarre sinergie. Il Tecnologo folle (ma anche no) di Minutoli si scontrerà con il mondo di uno strampalato compositore.

giovedì 13 agosto

TOMMASO FAORO in “Vostro malgrado, Tommaso Faoro”

Monologhi non proprio lusinghieri su Mestre, sulla sua famiglia, sul suo rapporto col cibo e su altri temi visti con gli occhi di un conterraneo con un sacco di tempo da perdere.

NICOLO’ FALCONE in “Io, campione”

Quello del veneziano Falcone è un monologo satirico nel quale il pubblico è invitato a mettere da parte la “pietas” e condividere la rabbia di chi sa di aver ragione, ma non riesce a trarne vantaggio.

giovedì 20 agosto

NORA FUSER E GIORGIO BERTAN in “Bricola e Regina (quattro ciacole in panchina)”

I due attori veneziani nei panni dei famosi “veci” in libera uscita dall’Ospizio di San Lorenzo che parlano del mondo della loro vita di coppia in una Venezia dallo storico linguaggio popolare.

giovedì 27 agosto

LUCA KLOBAS in “Visti da Est”

Veneziano di nascita e nestrino di adozione, Luca Klobas si nutre degli aspetti della società con paradossale realismo. Personaggi insoliti, prodotti di un presente lucidamente sezionato.

Gli spettacoli inizieranno tutti alle ore 21 e saranno a ingresso gratuito, rispettando le normative vigenti anti Covid-19.

Per informazioni e aggiornamenti: infoline Café Sconcerto 320.7598946, pagina Facebook di “MestrEstate al Parco 2020” e il sito VeneziaUnica.

