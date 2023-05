Mestre: torna in via Torre Belfredo “Il giardino ritrovato”

Dopo il successo delle edizioni precedenti, sabato 13 e domenica 14 maggio torna la manifestazione “Il Giardino ritrovato” all’insegna della solidarietà: prodotti ortofrutticoli e artigianali, gazebo e stand saranno allestiti nel parco di via Torre Belfredo. Una delle novità sarà la possibilità di partecipare a un apericena a scopo benefico con soli prodotti a Km0. Inizio alle 18.00.

MESTRE – L’edizione primaverile della manifestazione si svolgerà in due giornate: sabato 13 maggio, con inaugurazione dalle 10.30, e poi domenica 14 maggio, con orario di apertura dalle 9 alle 19.

“Un format di successo e attrattivo – ha dichiarato l’assessore Paola Mar – nato in sordina sette anni fa, che di edizione in edizione si è arricchito di proposte e di presenze, con tanto di gadget e loghi personalizzati. Una scommessa vinta, grazie alla collaborazione delle associazioni che ora per prime chiedono di poter partecipare e un fitto lavoro di squadra di cui siamo orgogliosi, che ha visto collaborare insieme i promotori con le diverse realtà del territorio e il supporto fondamentale della Municipalità di Mestre Carpenedo, in particolare della vicepresidente Paola Tommasi e della consigliera Luana De Rossi. Un segnale molto importante per il territorio, una testimonianza di dedizione per la propria città”.

“L’unico scopo della manifestazione, che si svolge a maggio e a novembre – ha aggiunto la presidente dell’associazione “Il Giardino ritrovato” Lorenza Lavini – è la solidarietà. È di grande soddisfazione vedere il crescente interesse per l’iniziativa con un turn over costante di associazioni e la richiesta da parte di altre di poter partecipare a questa nuova edizione. Il ricavato, al netto delle spese, verrà totalmente devoluto in beneficenza, a sostegno di due realtà: i dottor clown dell’associazione Il Piccolo principe, che contribuisce, con i propri volontari, al miglioramento della qualità della vita delle persone ricoverate nelle strutture ospedaliere e l’associazione Dingo, che assiste e protegge i gatti randagi”.

“Il nostro obiettivo – ha spiegato il presidente della Pro Loco Giampaolo Rallo – è duplice: da un lato rilanciare sotto il profilo economico, socio-culturale e della tradizione, l’intera area compresa tra via Torre Belfredo, via Manin, via San Rocco e via Giordano Bruno, creando una rete fra associazione ed esercenti che si sta consolidando e che continua ad ampliarsi, dall’altro adibire il giardino di via Torre Belfredo, angolo nascosto ma pieno di fascino e storia come fulcro di attrazione allestendo una manifestazione con attività culturali, artigianali e con prodotti enogastronomici tipici, con occhio molto attento alla solidarietà”.

La manifestazione è stata presentata questa mattina a Ca’ Collalto, alla presenza dell’assessore alla Promozione del territorio Paola Mar, della presidente dell’associazione “Il Giardino ritrovato” Lorenza Lavini, del presidente della Pro Loco Giampaolo Rallo, e del presidente provinciale Coldiretti Davide Monteno. All’appuntamento erano presenti inoltre i rappresentanti delle numerose associazioni che aderiranno all’iniziativa.

