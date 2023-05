Elezioni comunali a San Biagio di Callalta: il candidato Fiore Piaia si presenta

SAN BIAGIO DI CALLALTA – Si avvicinano le elezioni amministrative, che nelle giornate di domenica 14 maggio e lunedì 15 maggio chiameranno al voto numerosi cittadini residenti nella provincia di Treviso e di Venezia.

Per il Comune di San Biagio di Callalta (TV) i candidati sindaci sono due: Valentina Pillon e Fiore Piaia. Conosciamo quest’ultimo.



Fiore Piaia, candidato sindaco a San Biagio di Callalta

Avevo solo 11 anni quando, passando per un paese della campagna trevigiana, ho letto: “SAN BIAGIO DI CALLALTA”. – Guarda un po’ che coincidenza – ho pensato – vivo in un paese del Cadore il cui patrono è SAN BIAGIO di Calalzo!-. Non avrei mai pensato allora che questa località avrebbe segnato così profondamente la mia vita.

Conseguita la Maturità a Belluno ed iscrittomi all’Università Ca’ Foscari a Venezia, ho raggiunto i fratelli più grandi che poco prima avevano iniziato una nuova attività lavorativa a Treviso e nel frattempo si erano stabiliti a Olmi.

Fin da subito è nato un feeling con la comunità sanbiagese. Con gli amici e le famiglie di Olmi abbiamo creato il simpatico ed innovativo Gruppo del GOBO, che molti di voi ricorderanno e che per 20 anni ha organizzato eventi e manifestazioni, coinvolgendo scuole, famiglie e l’intera comunità.

La passione per la musica e la chitarra mi ha poi permesso di stare sempre tra la gente, conoscerla e passare tanti bei momenti di condivisione.

Dopo qualche lavoro saltuario per poter proseguire gli studi, sono stato assunto presso il Comune di San Biagio di Callalta, prima temporaneamente nel 1973, poi in pianta stabile nel 1978 attraverso concorso.

Ho visto nascere e crescere tanti nostri ragazzi, in un comune che andava via via espandendosi ed assumendo una sua identità, sempre nel rispetto della peculiarità territoriale e del suo essere comunità semplice, sana, onesta e laboriosa. È per questo che mi sono affezionato a questo territorio e a tutte le sue frazioni, che ho imparato a conoscere e ad amare.

Penso con un sorriso che gran parte della gente adulta e matura di S.Biagio abbia o abbia avuto una carta d’identità firmata da me nel mio lungo percorso di servizio all’Anagrafe, e ricordo con molto piacere di aver contribuito al recupero e al ripristino di tanti atti e registri storici altrimenti destinati ad andare rovinati o perduti per sempre.

Ho oggi la fortuna ed il privilegio di ricoprire la carica di Vicesindaco grazie ai cittadini che con il loro voto hanno espresso fiducia nei miei confronti per due mandati consecutivi e mi hanno permesso con il Sindaco Alberto Cappelletto, e con una squadra di persone straordinarie, di conoscere più a fondo le esigenze del territorio e dei cittadini, praticando una politica migliore e più attenta al loro servizio.

Dopo quest’ultima gratificante esperienza amministrativa, era mia intenzione farmi da parte e lasciare ai miei compagni di viaggio il compito di continuare l’opera intrapresa. Ma la squadra unita ad Alberto ha voluto che rimanessi con loro, chiedendomi di rappresentarli come figura di candidato Sindaco di “Sinergia Sanbiagese” alle prossime elezioni amministrative.

Non nego che la cosa mi ha profondamente colpito, commosso e al tempo stesso riempito di orgoglio e riconoscenza.

Questa Comunità mi ha dato tanto, mi ha ospitato, mi ha dato da vivere, per questo le sono debitore e ho deciso di accettare la proposta affrontando con entusiasmo questa nuova avventura.

I sanbiagesi meritano di avere una Amministrazione che sia legata a loro da un senso di appartenenza e di dedizione e che lavori per garantire una migliore qualità della vita, attraverso investimenti in servizi efficienti, assistenza ai cittadini, sicurezza, infrastrutture, viabilità nonché l’incoraggiamento ed il sostegno ai giovani, allo sport, alle arti, alla musica, all’associazionismo, al volontariato, con uno sguardo attento alle immense potenzialità del mondo agricolo ed imprenditoriale.

Credo che questo Comune possa ancora crescere e prosperare, per il futuro delle giovani generazioni, pur mantenendo l’equilibrio necessario tra economia ed ambiente.

Il videomessaggio del candidato Fiore Piaia

