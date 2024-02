Mestre Lab: il fascino dell’Arte a Forte Marghera

Mestre Lab, il nuovo progetto culturale a Forte Marghera, presenta un affascinante ciclo di mostre d’arte con opere di artisti locali e provenienti da diverse regioni

FORTE MARGHERA (VENEZIA. A Forte Marghera ha preso il via Mestre Lab, un affascinante ciclo di mostre d’arte che animeranno l’ex Polveriera francese fino a inizio aprile.

Il progetto, curato da Circolo Veneto e Domus Lab, presenta tre mostre che mettono in luce le opere di circa trenta artisti, tra sculture, dipinti e installazioni.

L’inaugurazione di Mestre Lab #1, con la presenza della consigliera comunale Deborah Onisto, ha segnato l’inizio di questo percorso artistico. Partecipanti importanti come il presidente del Circolo Veneto, Cesare Campa, il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini, e il curatore Gaetano Salerno hanno contribuito all’evento.

“Ci troviamo in un luogo in cui l’Amministrazione ha investito tantissimo, e i risultati li vediamo perché, giorno dopo giorno, Forte Marghera sta diventando un polo non solo ludico sportivo ma soprattutto culturale”, le parole della consigliera Onisto. “Mestre Lab è un progetto importante che ha messo in rete tantissime realtà artistiche del territorio, e oggi inauguriamo un ciclo di mostre dove i cittadini potranno fruire della creatività di numerosi artisti. Un grande esempio di sinergia tra diverse realtà che ci fa pensare di essere sulla buona strada”.

Artisti veneziani di diverse generazioni, provenienti dal Premio Mestre di Pittura e altri attivi sul territorio, espongono le loro opere in questa prima mostra, Mestre Lab #1, aperta fino al 18 febbraio. Seguiranno Mestre Lab #2, dal 2 al 17 marzo, e Mestre Lab #3, dal 29 marzo al 14 aprile. Le mostre sono accessibili gratuitamente dal mercoledì al venerdì dalle 15 alle 19.30, e sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30.

Per ulteriori informazioni, visita il sito www.premiomestredipittura.eu/edizioni/2024/mestrelab.