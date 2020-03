Mestre, in arrivo tre nuove rotonde

A Mestre sono in arrivo tre nuove rotatorie per snellire il traffico, i progetti sono già pronti.

La prima verrà realizzata in via Miranese sotto la tangenziale a forma di fagiolo. Saranno quindi eliminati i semafori.

La seconda sarà fatta all’incrocio di via Miranese e via Oriago. La terza ed ultima, per il momento, all’incrocio tra via Bissuola e via Tevere.

Fonte: la Nuova Venezia

