Mestre, frontale con auto contromano che fugge

FRONTALE CON UN’AUTO CHE PROCEDE CONTROMANO E CHE FUGGE GIOVANE DI MESTRE VITTIMA DELL’ENNESIMO CASO DI PIRATERIA

L’incidente è successo la sera del 19 gennaio all’intersezione tra via Trezzo e via Santa Maria dei Battuti: appello ad eventuali testimoni

Per fortuna se l’è cavata con un colpo di frusta e tante botte e contusioni, ma per queste lesioni, così come per i danni alla vettura, non sa ancora chi “ringraziare”.

L’ennesimo caso di pirateria stradale si è verificato la sera di martedì 19 gennaio 2021, alle 20.50 circa, a Mestre: vittima, un ventiduenne residente in città. Il giovane, provenendo da via Trezzo alla guida di una Seat Ibiza, ha svoltato a sinistra per immettersi in via Santa Maria dei Battuti, strada a senso unico, quando dalla direzione opposta di marcia, dunque contromano, è sopraggiunta un’altra macchina a velocità sostenuta che lo ha centrato in pieno frontalmente. Il conducente, tuttavia, non si è fermato a verificare come stesse il ventiduenne ferito ma ha premuto sull’acceleratore e si è dileguato in direzione Terraglio.

Quest’ultimo ha fatto solo a tempo a notare che si trattava di una berlina grigia e a ricopiare una parte dei numeri della targa, tutte informazioni prontamente fornite agli agenti del reparto Motorizzato della Polizia locale di Venezia, intervenuti sul posto per i rilievi.

Il giovane è stato quindi trasportato per le cure del caso all’ospedale dell’Angelo, dove gli hanno riscontrato in particolare la distrazione del rachide cervicale e una contusione toracica post incidente, per una prognosi di una settimana. Senza contare i pesanti danni materiali riportati dalla vettura.

Per essere assistito, il malcapitato, attraverso il responsabile della sede di Mestre, Riccardo Vizzi, si è quindi affidato a Studio3A-Valore S.p.A., società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini, che confida che, con gli elementi desunti e con l’ausilio delle telecamere installate in zona, gli inquirenti riescano a dare presto un nome al pirata della strada.

Non essendoci purtroppo altri testimoni del fatto, Studio3A lancia anche un appello a quanti, poco prima delle ore 21 del 19 gennaio 2021, si trovassero a passare nel luogo “incriminato”, l’intersezione tra via Trezzo e via Santa Maria dei Battuti, a Mestre: chi avesse informazioni utili può contattare il comando della polizia locale di Venezia, che procede, o chiamare Studio3A al numero verde 800090210.

