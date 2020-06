Mestre, diverse patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e detenzione di stupefacenti. Daspo urbano per una donna ubriaca

Sempre venerdì sera, gli operatori hanno inoltre richiamato gli avventori al rispetto delle distanze interpersonali e a non creare assembramenti sia in piazza Barche che in via Verdi. Una donna di Chioggia, completamente ubriaca, è stata sanzionata nella zona della movida di piazzale Donatori di Sangue e poi portata al Comando di via Cappuccina per farla tornare in sé. Al termine degli accertamenti, oltre alla sanzione amministrativa per ubriachezza molesta, le è stato notificato un daspo urbano: per 48 ore non potrà fare ritorno a Mestre.