Messa del Ricordo in memoria vittime delle foibe e dell’esodo Istriano, Fiumano e Dalmata

Giorno del Ricordo: l’assessore Boraso alla celebrazione della Messa in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata

Si è svolta questa mattina, 7 febbraio, nel Duomo di San Lorenzo a Mestre, la Messa del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell’esodo istriano, fiumano e dalmata.

Alla celebrazione, officiata da don Gianni Bernardi e promossa dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia – Comitato di Venezia, ha preso parte in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore Renato Boraso.

Le iniziative promosse in occasione del Giorno del Ricordo continueranno mercoledì 10 febbraio alle 11 in Piazzale Martiri delle Foibe, a Marghera, con la deposizione di una corona a memoria delle vittime di quei tragici fatti. La cerimonia è organizzata dal Comune di Venezia e dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sarà possibile seguire l’iniziativa solo in diretta streaming sui canali social del Comune.

Sempre Mercoledì 10 febbraio alle 12, dal Teatro Momo di Mestre sarà trasmessa in streaming la cerimonia cittadina con gli interventi del sindaco Luigi Brugnaro, della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, del presidente del comitato di Venezia dell’A.N.G.V.D. Alessandro Cuk e di Andrea Castelletti, regista di “Giulia”, lo spettacolo teatrale che seguirà la cerimonia. Scritto dalla giornalista Michela Pezzani, “Giulia” racconta la storia di una bambina che compie un viaggio con i suoi genitori nella terra delle sue origini e dove, a ritroso, scopre il destino dei suoi nonni e della sua bisnonna, di cui lei porta il nome e il cui corpo giace ancora custodito in una foiba carsica.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti