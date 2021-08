Meeting Industry, la trevigiana Sogedin vince il primo premio nazionale CSR Award

Il gruppo di Monastier, di cui fa parte il Park Hotel “Villa Fiorita”, miglior realtà italiana di settore in tema di sostenibilità e responsabilità sociale

Il segreto? Vince chi non pensa solo a se stesso, ma chi lavora per promuovere un cambiamento, avendo cura dell’ambiente, della comunità e del benessere dei propri collaboratori.

Queste sono le ragioni che hanno spinto la giuria ad insignire del prestigioso CSR AWARD il Gruppo Sogedin di Monastier di cui fa parte il Park Hotel “Villa Fiorita”.

La cerimonia si è svolta a Torino, in occasione della 30° Convention annuale dell’edizione italiana di MPI (Meeting Professionals International, una delle più grandi associazioni al mondo che si occupa di eventi e ai meetings) alla quale ha partecipato, in rappresentanza del gruppo trevigiano, Cristiana Vaccarino congress manager della Sogedin Hotels.

In un momento in cui la meeting industry sta cambiando volto, si fa sempre più doveroso parlare di consapevolezza e valorizzazione dell’eccellenza italiana, del rendimento degli eventi, della sostenibilità e della responsabilità sociale.

Ogni associato alla MPI infatti è invitato ad agire nel rispetto di tematiche oggi imprescindibili, quali ecosostenibilità e responsabilità sociale d’impresa (CSR), nonché di sensibilizzare, partner, stakeholders e istituzioni sulle buone pratiche in questo ambito.

Il Gruppo Sogedin, con il “Park Hotel Villa Fiorita” ha ottenuto il primo Premio presentando ciò che finora ha realizzato: un progetto di Responsabilità Sociale d’Impresa che si snoda attraverso l’operato delle sue strutture (Casa di Cura “Giovanni XXIII”, Centro Servizi “Villa delle Magnolie”, Park Hotel “Villa Fiorita” e Micronido “La casa sull’albero”) su 5 temi a cui tiene particolarmente, come scuola, sanità, sport, disabilità e inclusione.

Argomenti che sono stati affrontati in modo concreto e integrato in un flusso virtuoso che raggiunge diversi luoghi e diverse persone:

Con la Onlus Around Us in Sierra Leone, vengono inviati medici per formare le persone del luogo sull’utilizzo delle stesse attrezzature mediche che il Gruppo Sogedin dona agli ospedali, vengono costruite scuole più facilmente raggiungibili dai bambini e realizzati campi sportivi per giocatori di calcio purtroppo mutilati, come spesso accade in una terra come questa, devastata dalla guerra civile prima e dall’Ebola e dalle alluvioni poi e ora anche dal Covid.

in Sierra Leone, vengono inviati medici per formare le persone del luogo sull’utilizzo delle stesse attrezzature mediche che il Gruppo Sogedin dona agli ospedali, vengono costruite scuole più facilmente raggiungibili dai bambini e realizzati campi sportivi per giocatori di calcio purtroppo mutilati, come spesso accade in una terra come questa, devastata dalla guerra civile prima e dall’Ebola e dalle alluvioni poi e ora anche dal Covid. Con la sponsorship che il Gruppo ha con la squadra di basket in carrozzina della PDM Polisportiva Disabili di Marca , della De’ Longhi TVB, a cui viene fornita assistenza e supporto. La squadra, in cui ha giocato anche uno dei collaboratori della Casa di Cura “Giovanni XXIII”, diventandone ora presidente, si è guadagnata, proprio quest’anno, un posto in serie A nel campionato di Basket in Carrozzina.

, della De’ Longhi TVB, a cui viene fornita assistenza e supporto. La squadra, in cui ha giocato anche uno dei collaboratori della Casa di Cura “Giovanni XXIII”, diventandone ora presidente, si è guadagnata, proprio quest’anno, un posto in serie A nel campionato di Basket in Carrozzina. Con la creazione del Micronido la Casa sull’Albero all’interno del Centro Servizi per gli anziani Villa delle Magnolie, nato per dare un servizio alle mamme lavoratrici e dove sono state sperimentate con grande successo attività intergenerazionali tra bambini e anziani, dove i nonni si sentono ancora socialmente utili e i piccoli, coccolati da mani “antiche”, hanno la fortuna di sperimentare il concetto di disabilità accogliendolo come fattore di quotidiana normalità.

Il gruppo è impegnato anche in attività di sostenibilità ambientale con l’utilizzo di tecnologia geotermica e di trigenerazione in grado di sfruttare al meglio l’energia naturale dell’acqua diminuendo l’impatto ambientale.

“Sono oltre 10 anni che ci occupiamo di sostenibilità ambientale, sociale ed economica consapevoli che l’armonia in natura passa necessariamente anche per l’attenzione, la cura e il benessere delle persone” commenta Il Responsabile Sviluppo e Comunicazione di Sogedin Matteo Geretto.

“Ringraziamo MPI Italia, per aver organizzato premi come questo, utili a far conoscere questi progetti, ma soprattutto che spingono la collettività ad occuparsi attivamente delle persone e del mondo in cui vivono e operano” fa sapere Fabrizio Calvani, Amministratore del Gruppo Sogedin Hotels di cui fa parte il Park Hotel “Villa Fiorita”.

Il premio vinto da Sogedin consiste nella partecipazione gratuita al prossimo MPI’s European Meetings and Events Conference (EMEC), che si svolgerà a Brighton nel 2022 e dove interverranno centinaia di esperti europei del settore.

Lorenza Raffaello