Medicina e accertamenti per immagini: la diagnosi delle parti invisibili

La diagnosi per immagini ha permesso agli specialisti di condurre con successo tipologie di analisi che, in condizioni contrarie, gli stessi non sarebbero stati in grado di compiere.

A volte, per dei malesseri specifici e per risalire a determinati problemi, una visita al paziente avvalendosi soltanto dei cinque sensi e del proprio bagaglio culturale non basta ai medici: servono dei macchinari appositi che permettano di oltrepassare la barriera della materia per rendere visibili anche le parti che stanno oltre la membrana epiteliale.

Avere la possibilità di effettuare un’osservazione chiara delle parti non visibili del nostro corpo significa riuscire a rinvenire problematiche che in caso contrario sarebbero rimaste nascoste, proprio per questo negli ultimi anni la scienza ha investito molto su queste tecnologie e sui macchinari prodotti ad hoc per rinvenire malattie o per essere usati in campo interventistico radiologico o neuroradiologico.

Trovare un buon centro specializzato in questo tipo di analisi è importante: per molti tipi di malattie, avere a disposizione la possibilità di effettuare determinati accertamenti in tempo potrebbe fare davvero la differenza tra la vita e la morte. Per questo ci sono persone che sono disposte a spostarsi dalla propria cittá ed a volte dalla propria regione per sottoporsi a visite specialistiche. Tra le mete piú frequenti ci sono gli istituti del nord Italia come il centro Gemini Travagliato che offre servizi radiologici dal 1981 e che dá anche la possibilitá di prenotare i propri servizi online.

Esistono alcune tipologie principali di esami diagnostici per immagini e ognuna di queste sfrutta diversi tipi di tecnologie a raggi x -i quali vengono cambiate nella frequenza di onde o in altre componenti- per ottenere il risultato designato a fini analitici.

Ad esempio, sebbene non sia adatta per alcuni pazienti che presentano installazioni magnetiche all’interno del corpo – come i comuni pacemakers – la risonanza magnetica è un ottimo compromesso per effettuare esami sul paziente senza dover ricorrere all’utilizzo delle radiazioni. Esiste anche la risonanza magnetica aperta, una tipologia più specifica indicata per chi non riesce a sottoporsi -soprattutto per caratteristiche fisiche- al metodo tradizionale.

Un altro esame per immagini comune è la TAC, ma a differenza di tutti gli altri è ancora più approfondita e permette, tramite i raggi x, di esaminare anche i distretti più interni degli organi che interessano gli apparati del nostro corpo.

Un esame diagnostico comune, invece è senza ombra di dubbio la radiografia la quale rende utile l’indagine a raggi x per accertamenti di varia natura, come ad esempio fratture, stato interno dell’addome, calcificazioni e verificare la salute dei tratti uro-genitali.

Altro metodo di analisi è l’ecografia, la quale attraverso onde sonore, permette di condurre indagini diagnostiche senza essere invasiva per il paziente.

Infine abbiamo anche la veloce tecnologia Rx Moviplan 800 che permette di ottenere immagini di alta risoluzione in tempi brevissimi, comunemente utilizzata all’interno delle strutture di primo soccorso.