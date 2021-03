Marghera. Ieri deposto il secondo pezzo del viadotto fronte Vega

Ieri mattina è stato deposto il secondo pezzo del viadotto in costruzione in via della Libertà fronte Vega. Pesa 110 tonnellate ed già il secondo ad essere collocato. Saranno in tutto sei i pezzi necessari per completare l’opera.

La nuova viabilità avrà un costo di circa 24 milioni di euro. Il viadotto sarà pronto per la fine di giugno e dal prossimo luglio il traffico scorrerà sul viadotto. Poi si passerà al completamento di tuta l’opera.

Questa nuova viabilità collegherà via Torino con il Vega, con via delle Industrie, con le autostrade e con Venezia.

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti