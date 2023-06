Marghera For Kids: protagonisti i bambini di “Casa Nazareth”

Un progetto pensato per integrare e promuovere attività con i bambini di “Casa Nazareth” per sviluppare una maggiore conoscenza e integrazione nel territorio in cui vivono.

MARGHERA – Si è svolto ieri sera nella sala consiliare del Municipio di Marghera l’evento conclusivo di “Marghera For Kids. Scopriamo Marghera, la città giardino”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Volontari del fanciullo, cofinanziata dal Comune di Venezia, con il contributo dell’Unione Europea – Fondi Strutturali e di Investimento Europei- Il programma Operativo Città Metropolitane 2014-2020- “La città sicura di sé”.

All’appuntamento hanno preso parte, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche educative Laura Besio, l’assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e alcuni consiglieri della Municipalità di Marghera.

Marghera for Kids, attraverso un metodo esperienziale, ha voluto stimolare nei bambini accolti a Casa Nazareth, piccoli che si trovano in situazioni di difficoltà, transitoria o permanente, la motivazione e l’interesse a conoscere e vivere in prima persona le ricchezze del loro territorio, per acquisire un maggiore senso di appartenenza e partecipazione delle realtà che li circondano.

Il progetto ha previsto diverse iniziative: passeggiate alla scoperta dei quartieri di Marghera; interviste ad artigiani e commercianti del territorio; lo studio della storia della città, con la collaborazione delle operatrici della biblioteca; la visita dei parchi e degli orti condivisi del quartiere della Cita; l’esplorazione di Forte Marghera.

Questo progetto – hanno spiegato gli organizzatori – ha voluto porre le basi per creare una comunità educante in cui i bambini possano riconoscersi, attraverso un tessuto di relazioni semplici e concrete.

“Un’iniziativa innovativa grazie anche all’attività di Crowdfunding, con un finanziamento dal basso che il Comune di Venezia ha raddoppiato” ha sottolineato l’assessore Venturini, ricordando suor Licia, fondatrice e ideatrice dell’Associazione ‘Volontari del Fanciullo’ mancata l’anno scorso. Un ringraziamento è stato espresso anche dall’assessore Besio, che si è complimentata con i bambini per le attività svolte, che hanno consentito loro di conoscere Marghera e i suoi abitanti. “La comunità – ha spiegato – è come un giardino che va coltivato”.

Nel corso dell’evento è stata anche inaugurata una mostra con l’esposizione delle foto e dei materiali prodotti nel periodo di attività.