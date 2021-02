Marghera, approvato piano interventi realizzazione Questura in scuola Monteverdi

Il Consiglio comunale adotta la variante al Piano degli Interventi n. 75 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi in via Ulloa a Marghera

Il Consiglio comunale di Venezia, nella seduta odierna ha adottato all’unanimità la variante al Piano degli Interventi n. 75, ai sensi dell’art. 18 della Legge regionale n. 11/2004 per la realizzazione della Questura nell’area dell’ex scuola Monteverdi in via Ulloa a Marghera.

La scuola media ex Monteverdi è già stata demolita a seguito di ordinanza sindacale e il terreno ricade all’interno della Città Giardino di Marghera, normata dalla variante al Prg: la realizzazione della sede distaccata della Questura in un’area dismessa e abbandonata, è quindi coerente con le strategie dell’Amministrazione comunale di promuovere azioni di recupero, di rigenerazione e di densificazione dei tessuti urbani degradati nella città già costruita, in attuazione alle politiche di contenimento del consumo del suolo e di miglioramento della qualità urbana ed ambientale.

Il nuovo edificio ospiterà gli uffici della Questura e del Commissariato di Marghera, del Commissariato di Mestre e gli uffici immigrazione della Prefettura di Venezia; per questo il complesso necessita di ampi spazi, soprattutto per uffici, per alloggi di servizio e spazi collettivi delle Forze dell’Ordine, di spazi accessori e di servizio (archivi, depositi, magazzini, autorimesse e locali tecnici), per cui è previsto un incremento di superficie lorda del 20% rispetto a quella già assegnata dal vigente PI. La Città Metropolitana recentemente ha pubblicato il bando per “l’affidamento dei servizi di progettazione di fattibilità tecnica ed economica, progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per la realizzazione della nuova sede della questura di Venezia”.

