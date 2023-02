Mal di mare: perché viene, come si riconosce e superarlo

Perché abbiamo il mal di mare? II corpo in spostamento trasmette informazioni al cervello: la direzione seguita, l’eventuale spostamento, salita, rotazione, ecc. In questo modo, l’essere umano percepisce l’orientamento del corpo nello spazio, grazie ai recettori periferici che troviamo nell’orecchio interno (che sorveglia le direzioni di movimento del corpo nello spazio tridimensionale), negli occhi (che registrano la posizione del corpo rispetto all’ambiente e captano la direzione del movimento), ai recettori cutanei di pressione (che segnalano la direzione della forza di gravità) e ai recettori neurosensoriali dei muscoli o delle articolazioni (che informano ii cervello sul movimento e la direzione delle parti del corpo).

Elaborate dal sistema nervoso centrale, le informazioni permettono all’individuo di mantenere l’equilibrio, spostarsi e posizionarsi correttamente rispetto all’ambiente circostante. Tutto ciò funziona bene quando i dati forniti dai quattro tipi di recettori sono coerenti tra loro; tutto ciò funziona male se i dati sono contraddittori. Ciò succede, ad esempio, quando gli occhi del navigatore sono fissi su un foglio di carta, mentre il resto del corpo segnala al cervello che sta dondolando da un bordo all’altro.

Come si riconosce il mal di mare?

I primi sintomi possono variare da sensazione di malessere, eruttazione o ipersalivazione, leggera sonnolenza con sbadigli.

In seguito arrivano le nausee, il pallore, i sudori freddi, e poi ancora vomito, più o meno violento, e infine letargia e prostrazione.

Quanto può durare la sensazione di mal di mare?

II mal di mare può durare da alcune ore ad alcuni giorni ma, in media, sparisce dopo 72 ore. Quindi attenzione al ritorno sulla terraferma. II cervello ha appena finito di elaborare elementi contraddittori in mare e, quando si posa il piede su un suolo immobile, si trova preso alla sprovvista. Si chiama “mal di terra” la sensazione di movimento di tutto ciò che abitualmente è fisso e, generalmente, non è una sensazione spiacevole né duratura. Attenzione! A causa della disidratazione dovuta al vomito, il mal di mare aggrava le patologie croniche cardiovascolari, ulcerose, renali ecc.

Come prevenire il mal di mare?

Alcune precauzioni possono scongiurare il mal di mare. Gli amanti della pedagogia citano Ia regola delle cinque F: freddo, fatica, fame, fifa, festa sono noti fattori scatenanti, ai quali aggiungiamo il fumo di sigaretta e I’odore di gasolio.

Ipotermia e mal di mare vanno di pari passo. Il nostro consiglio? Portati tre strati di indumenti, o quattro-cinque se sei freddoloso, ma soprattutto non tenere conto dei marinai spartani che non sentono il freddo, e vestiti secondo la tua sensibilità.

Inoltre rimani asciutto: verifica la tenuta stagna dell’abbigliamento e sii intransigenti sulla qualità della tua cerata.

Infine rispetta gli orari dei pasti anche se non hai appetito, non affaticarti e rispetta le ore di sonno.

Come superare il mal di mare?

Posizionati in un ambiente ventilato, evitando gli spazi stretti e chiusi. Mai scendere sotto coperta: qui oltre a esserci meno ossigeno, i movimenti della barca si percepiscono ampliati. Resta quindi fuori, respira l’aria del mare a pieni polmoni e allontanati dagli odori che possono aumentare il senso di nausea. Se assumi dei farmaci, fai attenzione agli effetti collaterali.