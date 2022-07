Lorenza De Noni d’argento negli 800 al Festival olimpico della gioventù europea

Impresa della sedicenne coneglianese oggi, giovedì 28 luglio nella rassegna under 17 in Slovacchia. È la seconda convocazione nel giro di un mese: a luglio è stata agli Europei under 18.

Spettacolo d’argento ieri, giovedì 28 luglio, a Banska Bystrica, in Slovacchia. Lorenza De Noni è medaglia d’argento negli 800 metri del Festival olimpico della gioventù europea (EYOF), dedicato ai giovani nati negli anni 2006 e 2007.

Nella rassegna under 17 la sedicenne coneglianese, portacolori di Atletica Silca Conegliano, è stata protagonista di una gara intelligente, nella quale, dopo una prima parte in mezzo al gruppo, è riuscita a lanciare un’imperiosa volata che le ha permesso di recuperare posizioni, fino a salire sul secondo gradino del podio. Per lei la gioia d’argento, con il crono di 2’12”49, dietro alla serba Rajic.

Dopo aver partecipato agli Europei under 18 di Gerusalemme, la trevigiana ha prima passato il turno con una gara in cui ha cercato di risparmiare importanti energie e poi appunto vissuto da protagonista la finale per le medaglie.

La mezzofondista veloce allenata da Massimo Furcas, già campionessa italiana lo scorso anno, nella categoria Cadette, nella distanza dei 1000 metri, al primo anno nella categoria Allieve, nella rassegna under 18 di Milano di giugno, era stata di bronzo. La figlia d’arte (la mamma Veronica Piutti è stata ottocentista azzurra), studentessa al liceo scientifico Marconi di Conegliano, quest’anno ha corso il doppio giro di pista in 2’09”07, tempo che è il nuovo primato personale, che rappresenta la miglior prestazione italiana stagionale allieve ed è tra le migliori venti in Europa.

“Grande impresa della nostra Lorenza che ha combattuto alla grande nella pancia del gruppo ed è riuscita a trovare un varco per lanciare una volata che si è conclusa con una rimonta d’oro – commenta il presidente di Atletica Silca Conegliano, Francesco Piccin – dopo il bronzo tricolore e la prima maglia azzurra agli Europei under 18, anche con il nostro campione italiano Stefano Menegale, festeggiamo alla grande quest’estate azzurrissima per Atletica Silca Conegliano.

Un grande applauso a Lorenza, al suo allenatore Massimo Furcas, alla famiglia, al gruppo di allenamento e a tutti i compagni di squadra, ai tecnici e allo staff della società che hanno contribuito a questo risultato. E adesso tutti in ritiro a passo Oclini, in provincia di Bolzano, dove i nostri ragazzi avranno un’altra opportunità per allenarsi insieme e fare squadra”.