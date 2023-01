L’Ordine dei giornalisti e i suoi 60 anni

L’occasione è di quelle ghiotte e Venezia nella prestigiosa sede della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista ha fatto da gran cerimoniere ospitando ieri l’evento “I valori del giornalismo, le sfide dell’informazione. 1963-2023, 60 anni dell’Ordine dei giornalisti“.

In stretto ricordo del padre di questa fondamentale legge professionale, il veneto Guido Gonnella, già segretario della Democrazia Cristiana nonché ministro della Giustizia e primo presidente dell’Ordine dei giornalisti si sono succeduti il presidente dell’Ordine nazionale Carlo Bartoli, il Presidente dell’Ordine dei giornalisti del veneto Giuliano Gargano, il Presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, il professor Ugo De Siervo, costituzionalista, Ferruccio De Bortoli, giornalista già direttore del Corriere della Sera e il Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro in collegamento streaming, Maurizio Pedrazza Gorlero costituzionalista e Luca De Biase, giornalista esperto in nuove tecnologie applicate all’informazione. Per il sindacato interventi di Giuseppe Giulietti presidente della Federazione nazionale della stampa e Monica Andolfatto segretaria regionale di Sgv.

Il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia e la senatrice e ministro Maria Elisabetta Casellati nell’impossibilità di essere presenti hanno portato il loro pensiero con una brillante e appassionata lettera.

Le nuove sfide e la trasformazione di una professione che riparte dopo i 60 anni dell’Ordine mettendo a fuoco cambiamenti epocali come l’avvento del digitale e le notizie veloci che vanno verificate attentamente prima di “diventare pezzo“, gli scenari in divenire e tutto quello che è stato e dovrà diventare, il convegno ha dibattuto appassionatamente su questo e molto altro ancora con la solita ineccepibile passione e competenza.

L’Ordine spegne le sue 60 candeline fiero e desideroso di futuro, quello che si costruisce ogni giorno.

22/21 Eventi di Mauro Lama