L’Officina del Gusto chiude dopo il lockdown. Quattro dipendenti senza lavoro

Altra vittima illustre del Covid-19 a Mestre. L’Officina del Gusto, storico locale cittadino, non ce la fa più dopo il lockdown, e chiude.

Infatti alla riapertura, dopo la chiusura imposta per contrastare l’epidemia, i clienti si sono più che dimezzati.

Prima del lockdown molti erano gli impiegati che andavano a pranzare, ma ora, a causa del telelavoro imposto dal diffondersi dell’epidemia, non va quasi più nessuno. Scomparsi anche i turisti e quindi per l’Officina del Gusto non c’è altra soluzione che la chiusura.

Purtroppo anche i quattro dipendenti verranno licenziati, altri lavoratori che rimangono senza stipendio per colpa della pandemia.

