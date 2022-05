L’istituto ‘Berna’ di Mestre compie cento anni

Il Centro di Formazione professionale “Berna” di Mestre compie 100 anni. L’assessore comunale alla Coesione sociale nella giornata di ieri è stato accompagnato dal direttore Franco Bevilacqua e dal presidente Don Stefano Bortolato in visita ai laboratori dell’istituto, dialogando con gli studenti sulle prospettive attuali del mondo del lavoro. L’istituto fu fondato nel 1921 dal commendatore Pietro Berna con il supporto di Don Luigi Orione, padre dell’omonima congregazione.

Nella scuola di via Bissuola allieve e allievi si preparano attraverso laboratori sul mondo della ristorazione, dell’industria e dell’estetica trovando poi lavoro anche tramite stage, tirocini e periodi di apprendistato. “La collaborazione con l’assessorato alla Coesione sociale del Comune in questi anni è stata massima e sarà ancora incrementata in futuro con l’obiettivo di formare professionisti e prima di tutto cittadini” ha commentato Franco Bevilacqua.