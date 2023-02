Lista di Spagna invasa dall’acqua ma è quella dell’acquedotto

“Rottura del tubo dell’acqua in Rio Terà Lista di Spagna, a Venezia”. La notizia è arrivata in diretta durante il TG3 delle 14: “A causa di una perdita d’acqua importante da un tubo idrico situato in Lista di Spagna, dopo le 13 di oggi, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e i tecnici Veritas sia per transennare l’area che per individuare e riparare la perdita nel minor tempo possibile.

Sembra inoltre che siano stati messi in salvo due commercianti che erano sprofondati nella voragine apertasi davanti al loro negozio, nella quale sono finiti dentro solo per puro caso .

Non si è trattato dunque di acqua alta ma acqua diffusa da Ponte degli Scalzi a campo San Geremia, come ai tempi della marea senza il funzionamento del Mose.

Sono stati i residenti della zona ad avvertire le centrali e gli operatori della polizia locale a causa dell’abbassamento della pressione idrica, con conseguente scarso flusso d’acqua corrente dai rubinetti. La rottura ha riguardato una condotta da 400 millimetri e dopo un’ora dal primo intervento si registravano ancora forti abbassamenti di pressione idrica, particolarmente evidenti ai piani alti degli immobili, nel sestiere di Cannaregio.