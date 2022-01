LIPU Venezia. Manifestazione contro il nuovo piano faunistico venatorio

Ieri mattina manifestazione davanti il consiglio regionale veneto ove si discute l approvazione del nuovo piano faunistico venatorio 2021- 2022.

Le associazioni wwf,LIPU, lav, oipa, Legambiente contestano lo squilibrio a favore dell’attività venatoria.

Su 845 pagine e relativi allegati, non una parola su biodiversita, cambiamenti climatici, cura animali feriti.

In piena crisi ambiente la Regione sta colpevolmente portando molte specie di uccelli verso la rarefazione e successivamente all estinzione. Il veneto si trova in piena rotta migratoria per centinaia specie di uccelli che non godranno di nessuna fattiva tutela