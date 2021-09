Lido: modifiche alla viabilità in via Alberoni dal 27 settembre all’8 ottobre 2021

L’Area Lavori pubblici del Comune di Venezia comunica che da lunedì 27 settembre a venerdì 8 ottobre la viabilità in via Alberoni al Lido di Venezia, nel tratto di fronte all’impianto Veritas, subirà delle modifiche per consentire i lavori di realizzazione della condotta di collegamento degli impianti di depurazione di Lido e Fusina.

In particolare l’ordinanza prevede:

l’istituzione del limite di velocità a 30 KM/h

l’istituzione del senso di marcia alternato gestito da movieri o impianto semaforico

l’istituzione del divieto di fermata su ambo i lati.

I lavori interesseranno una corsia per volta.