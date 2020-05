Lido, da lunedì 11 maggio modifiche alla viabilità sul Lungomare D’Annunzio

Modifiche alla viabilità al Lido di Venezia da lunedì 11 fino al 18 maggio. Sul lungomare Gabriele D’Annunzio, nel tratto antistante il cantiere della nuova piscina, sarà istituito un senso unico alternato, con conseguente modifica al limite di velocità che sarà di 30 chilometri orari, e sarà inoltre interdetto il transito sul marciapiede lato mare. Lo comunica la Direzione dei Lavori Pubblici – Settore Viabilità del Comune di Venezia, dichiarando in un’ordinanza che sarà installata un’apposita segnaletica per rendere manifeste le modifiche provvisoriamente apportate alla viabilità.

I lavori si rendono necessari per consentire a Venezia Spiagge SpA di dare il via alla realizzazione, ristrutturazione e ampliamento degli stabilimenti presenti nel tratto di lungomare. L’organizzazione e le necessità del cantiere richiedono, infatti, il costante approvvigionamento di mezzi e materiali tali da motivare l’apertura di un varco temporaneo lungo la recinzione che sarà messa in opera nel tratto interessato dall’intervento. La creazione del passaggio consentirà l’ingresso dei mezzi, evitando così lo stazionamento degli stessi nel tratto di lungomare individuato nell’ordinanza

