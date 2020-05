“Questa è una giornata che accomuna tutti coloro che sono dalla parte di chi, ogni giorno, si impegna fino in fondo per combattere uno dei nemici più subdoli e invisibili della nostra società: la criminalità organizzata e l’illegalità in generale in ogni sua forma – ha aggiunto la vice sindaco Luciana Colle, che ha seguito le celebrazioni a Ca’ Farsetti – Mi sia permesso di accomunare col pensiero chi combatte strenuamente per un ideale a quell’esercito di medici, infermieri e tutto il personale sanitario che, lontano dalle luci della ribalta, in queste settimane non ha avuto paura di andare in trincea per affrontare un nuovo nemico invisibile, il virus Covid-19. Oggi siamo qui per ringraziare, umilmente, tutte le donne e gli uomini che vivono quotidianamente questa guerra, il più delle volte nell’ombra, rendendo meno assordante questo silenzio”.

La commemorazione si è conclusa con un minuto di silenzio osservato dai sindaci di tutta Italia che hanno indossato la fascia tricolore, simbolo dell’unità nazionale e dei valori costituzionali, per far rivivere l’eredità morale e il messaggio di speranza lasciato dal giudice Giovanni Falcone.