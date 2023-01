Le squadre azzurre trionfano nel fioretto a Parigi

A Parigi si parla solo italiano. Doppio trionfo a squadre per il fioretto azzurro: l’Italia vince sia la gara a squadre maschile che quella femminile, chiudendo con un dominio clamoroso la prova di Coppa del Mondo nella Capitale francese.

Nella tappa francese di Coppa del Mondo la squadra maschile con Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi sono i protagonisti di un percorso straordinario concluso con il 45-42 che ha battuto in finale gli Stati Uniti.

Primo posto anche per l’Italia femminile con Alice Volpi, Francesca Palumbo, Martina Favaretto ed Erica Cipressa, che al termine di una giornata trionfale si è imposta sugli Stati Uniti, con un netto 45-32.

credits foto Federscherma

La scherma italiana continua a collezionare successi in giro per il mondo: nel Grand Prix di sciabola di Tunisi Luigi Samele ha chiuso al secondo posto: per l’azzurro si tratta del secondo podio stagionale in competizioni internazionali.

La prova del pugliese è iniziata nel tabellone dei 64 con il successo sul polacco Szczepanik con il punteggio di 15-5. Nel tabellone dei 32 la vittoria contro il coreano Ha per 15-10, poi nel tabellone dei 16 l’inglese William Deary è stato battuto 15-10. Una medaglia Samele se l’è assicurata con il successo nei quarti di finale contro l’ungherese Gemesi con un equilibratissimo 15-14. In semifinale, in rimonta, la vittoria per 15-13 ai danni dello statunitense Dershwitz. Titolo, però, al georgiano Bazadze, che in finale ha battuto Samele 15-8.

credits Federscherma/CONI