Le scelte della Lista Civica del Cuore “Per Mestre e per Venezia-Ecologia e Solidarietà”

Giovedì 30, dopo una discussione e consultazione, durata una settimana, tra i 36 candidati e le candidate e le altre 50 persone strettamente legate alla Lista civica “del cuore” Per Mestre e per Venezia, sono state prese due decisioni quasi all’unanimità:

Capilista sono sei persone, tre donne e tre uomini, di Mestre e di Venezia scelte tra chi ha capacità e competenze per essere candidate/i a Sindaco:

n.1 Maria Rosa Vittadini urbanista e trasportista, già presidente della Comm. di Valutazione Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente che, tra le altre cose, ha dato parere negativo a questo progetto Mose, ma è stata calpestata dai governi Prodi e Berlusconi;

n.2 Michele Boato, direttore dell’Ecoistituto del Veneto e delle riviste ecologiste Gaia (nazionale) e Tera e Aqua (locale), nonché portavoce di AmicoAlbero e fondatore degli Amici della Bicicletta di Mestre con cui si è pedonalizzata Piazza Ferretto;

n.3 Anna Ippolito insegnante, attiva partecipante ad “Altobello in movimento” che in questi anni ha cambiato volto ad una parte importante di Mestre;

n.4 Giancarlo Ghigi, tra i promotori e primo presidente del movimento “Poveglia per tutti” che è riuscito, anche con una grandissima raccolta popolare di fondi a impedire che l’isola venisse privatizzata, e tra gli ideatori e organizzatori dell’associazione “Ocio” che a Venezia studia tutti i sistemi per mantenere in città i residenti.

n. 5 Mara Franco, dirigente degli Istituti Algarotti-Sarpi e Benedetti di Venezia, attivissima nella difesa ad uso didattico dell’area ex Gasometri di S. Francesco della Vigna,contro la speculazione immobiliare che, sostenuta dal comune, vuole insediarvi l’ennesimo albergo. Inoltre attiva nel Comitato mestrino di Campalto-Porto di Cavergnago in difesa della sicurezza di pedoni e ciclisti e della qualità dell’aria minacciata da una centrale a biomasse.

n.6 Renzo Rivis attivissimo nell’area di Cipressina-Zelarino con il Comitato “Scendiamo in Campo” per attuare finalmente il Parco fluviale del Marzenego.

Inoltre l’assemblea della Lista Civica del cuore ha deciso, trovando totale sintonia tra i rispettivi programmi e metodi di lavoro, di allearsi con la lista veneziana “Tutta la città insieme” con Andrea Martini candidato sindaco.

Maria Rosa Vittadini, Michele Boato, Anna Ippolito, Giancarlo Ghigi, Mara Franco, Renzo Rivis e gli altri 32 candidati/e

