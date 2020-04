“Le politiche del popolo”. Volti, competenze e metodo di Francesco Occhetta

“Le politiche del popolo” di Francesco Occhetta, dopo “Ricostruiamo la politica”, approfondiscono le categorie di popolo e di giustizia, di spiritualità e di comunità applicate alla politica, per offrire ai territori e alle diocesi un metodo formativo concreto, ormai collaudato con centinaia di giovani.

Il libro contiene la prefazione di David Sassoli – Presidente del Parlamento Europeo: “Le Politiche del popolo”, prima che le politiche per il popolo, chiedono condivisione. I temi sviluppati in questo volume, così come le esperienze raccontate, sono il punto di partenza per sviluppare una riflessione sulla necessità di mettere insieme dinamiche locali e internazionali.

Il confronto con l’altro, la conoscenza e il rispetto delle diversità sono elementi necessari per governare le trasformazioni. L’Europa, dopo anni di crisi e stordimento, ha bisogno di alzare lo sguardo.

Il cuore del volume si sviluppa su due polmoni pensati come un unico spartito diretto dal curatore: le politiche della città e le politiche dell’Europa attraverso diciannove brevi studi, affidati ad altrettanti esperti in materia che fanno parte di Comunità di Connessioni.

Il lettore sarà accompagnato in un percorso tematico di ricostruzione della politica al tempo dei populismi: dai nuovi linguaggi all’urbanistica, dai beni comuni al terzo settore, dalla giustizia ai nuovi lavori nelle città. In tema europeo, si parlerà di funzionamento delle istituzioni e di riforme possibili, dalla gestione dei dati e della privacy fino alle normative di bilancio che condizionano lo sviluppo del continente. Proposte che nascono dai fondamenti della Dottrina sociale della Chiesa e da una comunità credente che da anni si riunisce per leggere spiritualmente i temi della politica, mettere in comune le singole competenze, approfondire un nuovo modello di sviluppo, ricostruirsi per ricostruire il Paese.

La sfida lanciata da Papa Francesco ai giovani che, continua il Presidente del Parlamento Europeo va presa sul serio al fine di permettere di misurare il valore delle nuove classi dirigenti.

Il lavoro di formazione è essenziale per la complessità delle prove a cui saremo sollecitati. Per avere sguardi nuovi la parola deve andare ai giovani che affollano le nostre città e chiedono rispetto per le persone e per il pianeta.

E qui c’è l’intuizione di questo libro: connettere le persone alle esperienze, condividere le competenze e sostenere i giovani ad assumersi responsabilità.

Di seguito gli autori:

Luigi Bartone (architetto)

Paolo Bonini (Assegnista di Ricerca in Diritto pubblico, Sapienza Università di Roma)

Giuseppe Crispino Bova (avvocato civilista)

Ciro Cafiero (avvocato giuslavorista)

Mario Di Ciommo (responsabile dell’ufficio di Bruxelles – Cassa Depositi e Prestiti)

Michele Faioli (docente di diritto del Lavoro – Università Cattolica del Sacro Cuore)

Giuseppe Falvo (avvocato penalista)

Rosalba Famà (praticante legale)

Marco Fornasiero (dottore in Scienze della Politica, già presidente nazionale Fuci)

Tommaso Galeotto (dottorando in filosofia)

Gianluca Grasso (magistrato)

Roberta Leone (capo ufficio stampa ministro della Famiglia)

Alessandro Mazzullo (agenzia delle Entrate)

Paolo Rametta (assegnista di ricerca in diritto pubblico)

Assia Maria Sciolari (tinkering)

Giulio Stolfi (giudice della Corte dei Conti)

Ferdinando Tufarelli (ufficio giuridico al Quirinale)

Fabrizio Urbani Neri (avvocato dello Stato)

Francesco Occhetta – Bio

Francesco Occhetta nasce a Novara il 26 maggio 1970 ed è gesuita dal 1996. Laureato in Giurisprudenza all’università statale di Milano, il 20 ottobre 1996 entra nel noviziato della Compagnia di Gesù (gesuiti) a Genova.

Nel 2000 ha conseguito all’Istituto filosofico Aloisianum, affiliato alla Pontificia Università Gregoriana, il baccalaureato in filosofia con una tesi intitolata: Dal contrattualismo di Rousseau al neocontrattualismo di Rawls. Nel giugno 2001 ha conseguito nella facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Padova una specializzazione in Diritti Umani con una tesi sulle nuove immigrazioni, pubblicata dall’università.

Dal 2002 iscritto all’albo dei giornalisti pubblicisti. Dall’ottobre del 2002 al settembre del 2005 ha studiato teologia alla Pontificia Università Gregoriana vivendo nel teologato del Collegio Internazionale del Gesù di Roma, svolgendo volontariato al Centro Astalli e all’ospedale “Bambino Gesù” di Roma.

Dall’ottobre del 2005 al settembre 2007 si è specializzato in teologia morale all’Università Comillas di Madrid. Dall’ottobre 2007 è membro del Collegio degli scrittori della rivista La Civiltà Cattolica dove si occupo di questioni sociali e di diritto. Consulente nazionale dell’Unione Stampa Cattolica Italiana UCSI, dal gennaio 2010.

Dal giugno 2010 ha conseguito il dottorato in teologia morale alla Pontificia Università Gregoriana con la seguente tesi: I pricìpi etici nella Costituzione italiana. I costituenti cattolici e i gesuiti della Civiltà Cattolica sulla formazione dei princìpi costituzionali della repubblica italiana.

Dal gennaio 2011 è giornalista professionista, iscritto all’ordine del Lazio.

Dal 2018 è direttore didattico dei Corsi in Dottrina sociale della Chiesa della Fondazione vaticana Centesimus annus pro Pontifice.

Coordina dal 2009 il cammino di formazione alla politica Connessioni, vedi https://pensarepoliticamente.net/

Dal febbraio 2020 insegna alla Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale, Sezione San Luigi.

