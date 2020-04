Situazione dei contagi ad ieri sera nella provincia di Venezia

Situazione dei contagiati nella provincia di Venezia alle 17 del 6 aprile:

Ricoverati 292 pazienti di cui 52 in terapia intensiva .

All’ospedale all”Angelo.di Mestre ricoverati 48 pazienti, 14 in terapia intensiva,

All’ospedale Ss Giovanni e Paolo di Venezia ricoverati 16 pazienti, 6 in terapia intensiva;

All’ospedale di Mirano ricoverati 10 pazienti in terapia intensiva;

All’ospedale di Dolo ricoverati 101 pazienti, 11 in terapia intensiva;

All’ospedale Villa Salus di Mestre ricoverati 51 pazienti;

All’ospedale di Jesolo ricoverati 56 pazienti, 11 in terapia intensiva;

Nella casa di cura Rizzola di Portogruaro ricoverati 10 pazienti .

In provincia di Venezia vi sono attualmente 1248 contagiati, più 21 rispetto al giorno precedente. 102 i decessi a ieri e 158 i guariti.

