Le associazioni corali e musicali

Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

Nel vastissimo settore musicale Mogliano non ha voluto farsi mancare proprio niente. Ha addirittura quattro associazioni musicali, due delle quali, l’associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte” e l’associazione Musici Mojanesi, che promuovono la cultura musicale in tutte le sue accezioni organizzando concerti per i loro iscritti e propagandando la passione e l’amore per l’arte musicale, mentre le altre due, oltre a svolgere un’attività di proselitismo a favore dell’arte musicale, sono anche delle vere e proprie Bande Musicali, con l’insegnamento di uno strumento a fiato ed eseguono concerti bandistici nelle varie occasioni di eventi prevalentemente di ricorrenze istituzionali e non solo.

Chissà quanti paesi della nostra Penisola che non riescono tra i loro concittadini ad organizzare nemmeno una banda ci invidiano le nostre due? Ambedue danno luogo ad una scuola dove si può imparare a suonare un qualsiasi strumento a fiato, cominciando ad esercitarsi a qualsiasi età, per poi essere messi a far parte del Gruppo. Sono entrambe encomiabili ed ineccepibili professionalmente, con numerosi componenti ed allievi e sono in grado entrambe di eseguire un apprezzabile repertorio

Associazione Amici della Musica “Toti Dal Monte”

Fu fondata nel 1981 in memoria della grande cantante moglianese per promuovere la cultura musicale con particolare attenzione al “bel canto” nel territorio. Ne è Presidente il signor Aldo Secco ed ha sede in Piazzale Mons. Fedalto (Galleria Aldo Moro). Lo scopo espresso nello Statuto della sua costituzione è espressamente rivolto alla promozione della cultura musicale nel territorio.

L’associazione organizza concerti e partecipazioni ad eventi musicali che si tengono in Italia e all’Estero, proponendo contemporaneamente in tali circostanze la visita di città d’arte particolarmente interessanti.

Aderisce al complesso Progetto Metropolis, organizzando a Mogliano con enorme successo all’aperto eventi in collaborazione con Organizzazioni culinarie del circondario e partecipando in giro per la penisola a manifestazioni enogastronomiche. I partecipanti quindi, oltre ad avere il privilegio di gustarsi i vari concerti che vi si svolgono, hanno la possibilità di visitarne il panorama e gustare le specialità culinarie a turno delle varie zone della nostra Penisola.

Associazione “Musici Mojanesi”

È un’associazione che al suo interno accoglie e contiene vari Gruppi Musicali, i quali ovviamente propongono diversi modi di far musica ed i diversi tipi di musica esistenti nel vasto panorama musicale internazionale, dando vita ad un sistema originale e soprattutto complementare fra i vari generi musicali e mai contrapposto fra loro, evitando di metterli a confronto fra di loro in inutili e nocive competizioni.

Applicando questa filosofia aiuta gli artisti di svariate estrazioni per formazione musicale a conquistare una cultura musicale polivalente e la più completa possibile. Un lavoro arduo ed assai difficile oltre che complicato, ma che saputo acquisire e gestire diventa per i suoi praticanti un vero valore aggiunto dal punto di vista artistico e culturale.

Commenta la news

commenti