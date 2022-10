Lavori sul “Calatrava”: mercoledì 5 ottobre dalle 7 alle 18 divieto di transito pedonale

Mercoledì 5 ottobre, dalle ore 7 alle 18, sarà istituito il divieto di transito pedonale sul Ponte della Costituzione e dei suoi tratti sottostanti, sia di Fondamenta santa Chiara che di Fondamenta santa Lucia: lo dispone un’ordinanza emanata oggi dal Settore Viabilità Venezia Centro storico isole.

Il provvedimento è stato preso per consentire i previsti lavori di riconfigurazione strutturale del ponte stesso. Per tutta la loro durata sarà consentito l’accesso carrabile e la sosta dei mezzi operativi di cantiere in corrispondenza della rampa di salita al ponte sul lato piazzale Roma.

Il divieto di transito sarà indicato con apposita segnaletica direzionale e di cantiere installata dalla ditta incaricata dei lavori, che informerà anche sul percorso alternativo da prendere.