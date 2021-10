Latteria Soligo e Prosecco Cycling

DAL TIRAMISÙ LA GIUSTA ENERGIA PER SCOPRIRE LE COLLINE PATRIMONIO UNESCO

Soligo partner dell’evento: “Con qualità e tradizione diamo la carica agli atleti”

Colline Unesco, domenica 3 ottobre 2021

Non una semplice gara di ciclismo, ma un vero e proprio viaggio nel territorio Unesco delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, alla scoperta di paesaggi, storie ed eccellenze enogastronomiche. Questo quanto propone la Prosecco Cycling, originale format all’insegna di un agonismo divertente e di qualità sempre più apprezzato dai tantissimi appassionati, in programma domenica 3 ottobre 2021

Una manifestazione che si annuncia ancora più golosa del solito, grazie al “Tiramisù Test Event”, inedita vetrina internazionale per il popolare dolce trevigiano, realizzato con pochi e freschissimi ingredienti: savoiardi, caffè, cacao, zucchero, uova e – soprattutto – mascarpone di qualità.

Ed è proprio questo cremoso formaggio che Latteria Soligo ha messo a disposizione – insieme alle altre eccellenze casearie Soligo- della Cucina di Crema, che realizzerà i dessert offerti durante l’evento.

I partecipanti alla Prosecco Cycling e i loro accompagnatori, infatti, una volta tagliato il traguardo a Valdobbiadene, potranno trasferirsi nella vicina Villa dei Cedri,dalle h. 12:00 alle h. 17:00, per un momento di degustazione del popolare dessert.

«Qualcuno potrà dire che è strano abbinare il Tiramisù ad una prova agonistica come la Prosecco Cycling – commenta Lorenzo Brugnera, presidente di Latteria Soligo – ma la nostra esperienza come sponsor tecnico al fianco di numerose squadre professionistiche evidenzia come latte, burro e formaggi, ricchi di proteine nobili, siano alleati preziosi per favorire il recupero dopo un esercizio intenso, grazie al connubio equilibrato di proteine “veloci” (sieroproteine) e “lente” (caseine), che aumentano l’apporto proteico, senza incidere eccessivamente sull’apporto calorico. Certamente uno sportivo deve tenere conto di calorie, nutrienti, proteine e vitamine ma è anche vero che, come dicono i nutrizionisti degli atleti, “un ciclista felice corre di più”».

Un pieno di energia e dolcezza che allieterà anche i partecipanti della Prosecco Cycling, chiudendo in bellezza una giornata unica e indimenticabile.