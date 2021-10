L’Associazione Pallavolo Feminile Phoenix Paese organizza 1o Trofeo Internazionale “Volley4EU”

La società trevigiana, che per l’occasione unisce le forze con il Volley Marca di Postioma, è stata

scelta dalla Comunità Europea come capofila del progetto “Volley4EU”. L’atto finale del 1°

Torneo Internazionale andrà in scena a Paese nella prima metà di dicembre 2021.

Il progetto della Rete Europea delle squadre di pallavolo femminile non viene fermato dalla pandemia e ormai

sta per giungere al termine. Dal 10 al 12 dicembre, Paese (TV) ospiterà il 1° Torneo Internazionale di

pallavolo femminile “Volley4EU”, un’iniziativa della Comunità Europea che coinvolge giovani atlete

provenienti da Slovenia, Croazia e Serbia, oltre alle ragazze dell’ASD UFS Phoenix che metterà a disposizione

le proprie strutture per l’atto conclusivo del progetto, con l’intenzione di riproporre anche nei prossimi anni

l’iniziativa.

Tra le sei squadre coinvolte, l’ASD UFS Phoenix del presidente Carlo Urio è stata nominata capofila del

progetto. Nata solo nel 2014, la società ha saputo subito emergere nel mondo della pallavolo femminile fino

a farsi notare dalla Comunità Europea che l’ha scelta per portare avanti l’iniziativa “Volley4EU – Rete Europea

delle squadre di pallavolo femminile”. In questo percorso l’ASD UFS Phoenix non è rimasta sola ed ha unito

le forze con l’ASD Volley Marca Athletic Center di Postioma. Infatti, a fine giugno Carlo Urio è stato nominato

presidente anche del Volley Marca, succedendo ad Armando Brunetta. Nata nel 1981, il Volley Marca è una

delle più longeve squadre della provincia di Treviso e nel corso della sua storia ha raggiunto la serie B maschile

nazionale e lanciato alcuni atleti che hanno reso vincente la nazionale di pallavolo. Sulla spinta di queste

soddisfazioni è nato poi il settore femminile, nel cui vivaio sono cresciute atlete che hanno raggiunto le

selezioni nazionali.

Il 1° Torneo Internazionale di pallavolo femminile “Volley4EU” è solo la punta dell’iceberg di una grande

iniziativa che unisce sport e crescita personale. Tutto rientra nel progetto europeo co-finanziato dal

Programma Erasmus+ Sport Volley4EU, che si propone di creare la rete europea dei club di pallavolo

femminile per lo scambio di esperienze e buone prassi con particolare attenzione alla sicurezza delle atlete

in allenamento e nelle competizioni. L’iniziativa, inoltre, vuole contribuire agli obiettivi dell’Unione Europea

per la promozione dello sport, dell’attività fisica e di stili di vita sani nelle giovani generazioni. Il progetto è

nato a gennaio 2020 e, a causa degli intoppi della pandemia, ha subito dei rinvii fino a fissare la conclusione

a dicembre 2021, dopo mesi in cui si sono svolti incontri internazionali e visite di studio in Croazia, Slovenia

e Serbia nelle sedi di ciascuna squadra partner, per lo scambio di esperienze e l’osservazione sul campo delle

tecniche di allenamento e preparazione delle atlete. Il Torneo andrà dunque in scena dal 10 al 12 dicembre

nel Palazzetto dello Sport “Sutto” di Padernello e nelle Palestre di via Olimpia e Tre forni di Paese.

«Il primo appuntamento di questo importante percorso, che durerà vari anni, si terrà proprio nelle strutture

della nostra società e del Comune di Paese e vedrà la partecipazione di società sportive provenienti da vari

Stati europei – afferma Carlo Urio, presidente dell’ASD UFS Phoenix – Vediamo nei ragazzi il vero patrimonio

dell’associazione, soci da accompagnare nel loro percorso di crescita attraverso l’esperienza sportiva e

umana: da noi vengono riconosciute le capacità tecniche ma anche e soprattutto l’impegno e la volontà

dimostrate dagli atleti. Infatti, la nostra mission è quella di coinvolgere attivamente i giovani attraverso la

pallavolo e creare opportunità per crescere con l’obiettivo di “creare campioni nella vita”, promuovendo il

ruolo educativo e sociale dello sport»