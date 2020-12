L’assessore Venturini alla presentazione di una nuova imbarcazione con motore fuoribordo elettrico: “Un ulteriore passo nella direzione della mobilità sostenibile. Il prossimo Salone Nautico occasione per fare il punto della situazione nel settore”

L’assessore allo Sviluppo economico, Simone Venturini, ha assistito questo pomeriggio in un cantiere nautico di Cannaregio alla presentazione di una nuova imbarcazione motorizzata con fuoribordo elettrico. Si tratta di un propulsore concepito per occupare il minor spazio possibile sullo specchio di poppa, nell’ottica di una mobilità sostenibile anche in laguna. Con i suoi ridotti costi di manutezione e la sua silenziosità, è stato concepito soprattutto per aziende di trasporto.

“In città da tempo stanno prendendo piede esperimenti in chiave full electric – commenta l’assessore Venturini – Questo prototipo è un ulteriore passo verso una transizione ai motori ibridi o completamente elettrici. Il prossimo Salone Nautico costituirà quindi un’occasione fondamentale, e di respiro internazionale, per fare il punto della situazione nel settore dei nuovi prototipi, rendendoli sempre più conosciuti e appetibili”.

