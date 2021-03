Proprio così. Una maratona, ma lasciate perdere sudore, cuore e gamba, resistenza alla fatica. Imperativo sarà la lettura dedicata alle donne con la voce di 88 poetesse promossa dalla piattaforma digitale Hipercritic e da Scuola Holden, sulla scia del sogno mai realizzato di Cristina Campo. Per una settimana dal 15 al 21 marzo scrittori, autori e testimonial si alterneranno su Facebook e Instagram nella lettura di una poesia l’ora in 24 lingue, tra cui greco antico, giapponese, persiano e cinese. Tra i lettori Roberto Saviano, Nicola Lagioia, Christian Greco, Beatrice Venezia, Antonella Lattanzi e altri ancora. Alessandro Baricco chiuderà con Saffo in greco antico. Domenica 21 giorno finale. Condividete la propria poesia con l’hashtag #postapoem e taggando le pagine social della piattaforma. La voce di 88 poetesse per salvare il mondo.