La Senatrice Orietta Vanin si dissocia dala nomina di E.Marchi a Cavaliere del Lavoro

Pubblichiamo qui di seguito comunicato inviatoci dalla Senatrice Orietta Vanin in merito alla nomina a Cavaliere del Lavoro di Enrico Marchi Presidente SAVE.

“La Senatrice Orietta Vanin si dissocia dal provvedimento del Capo dello Stato adottato su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Patuanelli, di insignire dell’onorificenza di Cavaliere del Lavoro Enrico Marchi, Presidente di SAVE società di gestione dell’aeroporto Marco Polo di Venezia e Canova di Treviso.

Questo atto amministrativo è assolutamente non condivisibile perché il concetto di sviluppo che costituisce uno dei principi cardine del Movimento 5 Stelle, deve necessariamente essere coniugato con il valore e rispetto verso l’ambiente e parimenti con i diritti dei cittadini, valori che non trovano riscontro alcuno nelle azioni finora realizzate da Enrico Marchi.

Come esempi di questa dissonanza citiamo:

A) il disboscamento di migliaia di alberi a Tessera con la distruzione di habitat ed ecosistemi importantissimi che costituivano un vero e proprio polmone verde, per realizzare aree parcheggio promuovendo una mobilità non ecosostenibile in controtendenza rispetto alle direttive dell’Agenda 2030 e all’esigenza di sostenibilità ambientale;

B) L’esproprio dell’area ex Poletti che avrebbe dovuto essere un Terminal pubblico per raggiungere Venezia, e invece diventa anch’essa parcheggio per i viaggiatori dell’aeroporto, quindi non funzionale ai pendolari e ai cittadini di Venezia ma solo agli utili dell’azienda SAVE;

C) Il Progetto di allargamento della terza e quarta pista dell’aeroporto di Venezia che prevede la cementificazione di un’area immensa che va da Tessera fino a Quarto d’Altino investendo una zona di grande valore paesaggistico (Buffer Zone UNESCO) e storico l’area archeologica di Altino;

D) Il progetto dell’alta velocità ferroviaria che implicherebbe la costruzione di un mastodontico tunnel sotterraneo con pesantissime ricadute sulle frazioni di Tessera e Dese archiviando il progetto di alta velocità precedentemente proposto dall’ex Ministro Toninelli che invece prevedeva a Tessera una stazione di testa e una riprogettazione urbanistica di Dese ricollocando in maniera adeguata gli abitanti.

Questi sono alcuni esempi che sintetizzano la strategia del Presidente di SAVE e la sua “attenzione” verso territorio e persone e che ci rendono la proposta della nomina di Enrico Marchi a Cavaliere del Lavoro non condivisibile e insostenibile.

Noi non siamo contrari al miglioramento dell’efficienza dell’aeroporto ma siamo convinti che esistano altri modi e metodi per la loro attuazione in accordo con il territorio.

Propendiamo per decisioni che non stravolgano in modo irreparabile l’ambiente e la vita degli abitanti e crediamo che i benefici non possano essere solo a vantaggio degli azionisti di SAVE e gli svantaggi solo in carico ai residenti e ambiente.

Orietta Vanin”

