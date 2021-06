La RSA “San Sebastiano” di Cinto Caomaggiore incontro alle famiglie con rette di 1 euro al giorno

Un euro al giorno per i primi tre mesi, tutto compreso. È questa la retta, sostanzialmente simbolica, che il Gruppo “Sereni Orizzonti” ha deciso di applicare ai nuovi residenti della Rsa “San Sebastiano” di Cinto Caomaggiore. «Attenzione, non si tratta di uno scaltro slogan pubblicitario» spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne del Gruppo. «In queste settimane il Paese sta finalmente provando a rialzare la testa dopo un anno e mezzo di pandemia e sappiamo bene come questa tragedia sanitaria e sociale abbia messo a dura prova molti italiani. Proprio per questo riteniamo doveroso un gesto concreto di attenzione e vicinanza a tutte le famiglie che si trovano in seria difficoltà economica. Da qui la nostra idea di una retta simbolica di 1 euro al giorno per tutta quanta l’estate, che per ovvi motivi di bilancio dobbiamo limitare ai primi 10 candidati che si rivolgeranno direttamente in struttura».

Realizzata utilizzando i più avanzati standard di innovazione ed efficienza (anche energetica), la Residenza “San Sebastiano” è ben conosciuta in zona per i suoi servizi agli anziani non autosufficienti. Da tempo completamente Covid free, è stata messa definitivamente in sicurezza con la vaccinazione di tutti i suoi ospiti e degli operatori che vi lavorano. «Siamo felici che l’attenuarsi della pandemia ci abbia finalmente consentito di riaprire la Rsa alle visite dei parenti – conclude Pezzuto – ma questo non allenta il nostro rigore nell’applicazione delle misure di prevenzione. La salute e la serenità degli ospiti restano la nostra priorità».

