La Polisportiva Treviso si prepara a sfide importanti nel tennis tavolo

TREVISO. La Polisportiva Treviso si prepara per un’intensa stagione di tennis tavolo, con sfide importanti in vista. In particolare, la squadra di serie B femminile nazionale ha vinto il campionato con un risultato perfetto di 10 partite vinte su 10, grazie alla forza di gioco di Chiara Visentin, Sofia Valotto e l’aggiunta dell’esperta giocatrice slovena Stella Lukner. Adesso, la squadra si prepara per i play-off finali che potrebbero garantirle la promozione in serie A2. L’evento decisivo si terrà a Terni il 5 e 6 maggio.

Anche la squadra di serie B1 maschile si prepara per l’ultima partita della stagione, contro il fanalino di coda Sarmeola, in un incontro che deciderà la salvezza. Federico Pavan è stato il giocatore più dominante della stagione con 35 vittorie su 36 partite, ma avrà bisogno del supporto dei giovani Simone De Vito e Davide Poloniato per raggiungere l’obiettivo.

La squadra di serie B2 nazionale, composta da Samuele Bianchin, Stefano Borin, Samuele Traldi e il promettente Under17 Enrico Zorzi, si giocherà il terzo posto finale nell’ultima giornata, mentre le squadre del campionato regionale di serie D1 e D3, formate da giovani Carlo Iadanza, Martino Vanin e Francesco Fuson, affronteranno i play-off per tentare di raggiungere la promozione. L’altra squadra di serie D1 regionale, invece, dovrà affrontare i play-out per evitare la retrocessione. Fortunatamente, l’altra squadra di serie D3 ha già raggiunto la salvezza.

Infine, Matteo Giomo si prepara per i campionati italiani FISDIR per atleti con disabilità intellettiva, dove cercherà di vincere il settimo titolo italiano maschile nel weekend del 21-23 aprile a Lecco.

L’appuntamento clou per le squadre maschili della Polisportiva Treviso sarà il 15 aprile, quando si giocheranno i play-off al PalaTennistavolo di via Paludetti a Treviso. La squadra femminile nazionale, invece, si prepara per l’evento decisivo dei play-off a Terni il 5 e 6 maggio.