La Mezza Maratona di Treviso corre già oltre i mille iscritti

A poco meno di nove mesi dall’11 ottobre, la mezza maratona del capoluogo della Marca taglia un primo, significativo traguardo, confermandosi tra gli appuntamenti più apprezzati dagli appassionati. L’organizzatore Salvatore Bettiol: “Il successo dell’edizione 2019 ci ha dato slancio, adesso puntiamo al record d’iscritti”. Spazio anche alle corse all’alba di Treviso (5 giugno) e Padova (3 luglio) che nel 2019 hanno superato i 3000 partecipanti

Treviso, 16 gennaio 2020 – Il traguardo è ancora lontano. Anzi, lontanissimo. All’edizione 2020 della Mezza di Treviso, in programma l’11 ottobre, mancano ancora poco meno di nove mesi. Eppure la mezza maratona del capoluogo della Marca ha già raggiunto un primo, significativo obiettivo: il superamento dei mille iscritti. Un dato sensazionale per un evento in programma all’inizio dell’autunno.

«Abbiamo lanciato un’offerta speciale, terminata il 31 dicembre, che prevedeva l’iscrizione al costo di 12 euro – spiega l’ex campione azzurro Salvatore Bettiol, organizzatore dell’evento –. In tantissimi ne hanno approfittato. Sono arrivate iscrizioni da otto regioni italiane e da una decina di nazioni. La brillante riuscita della mezza maratona del 2019, apprezzata davvero da tutti, ci ha dato slancio. L’edizione 2020 promette un nuovo record d’iscritti. Il nostro obiettivo è quello».

Nata nel 2014, la Mezza di Treviso si è subito ritagliata uno spazio tra gli eventi su strada più partecipati della stagione veneta. Merito di un calendario che la colloca all’inizio del periodo delle grandi maratone autunnali (quale miglior test per chi si appresta a correre una 42 chilometri?). Di un percorso di grande fascino e rimasto immutato negli anni, che coniuga le bellezze storiche e artistiche del centro storico di Treviso con la natura rigogliosa del Parco del fiume Sile. E di un’organizzazione arricchita dalle molteplici esperienze sportive di un atleta come Bettiol che ha partecipato a due maratone olimpiche e corso ad altissimo livello in ogni parte del mondo.

Conclusa l’offerta speciale di fine anno, le iscrizioni alla Mezza di Treviso proseguiranno al costo di 18 euro sino al 31 marzo. Parallelamente, sono anche iniziate le iscrizioni alla 10K, la corsa aperta a tutti che nel 2020 manderà in scena l’edizione numero 3 (800 i partecipanti nel 2019) e si svilupperà su un percorso che, tra Lungosile e centro storico, in gran parte ricalcherà il tratto finale della mezza maratona.

Il doppio evento di ottobre sarà anticipato, come già nel 2019, dai due appuntamenti con la “5 alle 5”, le corse all’alba che anche quest’anno faranno tappa a Treviso e Padova. Le date? Il 5 giugno Treviso, il 3 luglio Padova. Nel 2019, con Padova all’esordio, le due manifestazioni hanno complessivamente superato i tremila partecipanti, numeri straordinari per eventi con queste caratteristiche. Ma l’obiettivo del 2020 è di crescere ancora.

Ideata dall’ex campione azzurro Salvatore Bettiol (due partecipazioni olimpiche, secondo alla maratona di New York nel 1988 e di Londra nel 1990), la Mezza di Treviso ha debuttato il 12 ottobre 2014 con il nome di Treviso Half Marathon. Il percorso, sulla classica distanza dei 21,097 km, si sviluppa tra i Comuni di Treviso, Carbonera e Silea, offrendo ai partecipanti gli splendidi scorci della città d’arte e l’emozione di correre l’ultima parte di gara nel suggestivo scenario del Parco del Sile, il fiume di risorgiva più lungo d’Europa. Dopo il successo delle prime quattro edizioni, anche nel 2019 la Mezza di Treviso si è confermata la gara Fidal più partecipata della Marca e una delle più popolari del Veneto, portando al traguardo 2.060 atleti in rappresentanza di 17 regioni e oltre 70 province. I record della Mezza di Treviso appartengono al keniano Paul Kariuki Mwangi che nel 2016 ha corso in 1h01’25”, migliorando il primato della gara stabilito l’anno precedente dal campione europeo di maratona Daniele Meucci, e alla keniana Hellen Jepkurgat, prima nel 2014 in 1h13’40”. La prossima edizione – la settima – si svolgerà l’11 ottobre 2020 e, come negli ultimi due anni, sarà accompagnata da una corsa – cronometrata, ma aperta a tutti – sulla distanza di 10 chilometri.

