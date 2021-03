La Giunta approva rifacimento delle fondamenta De La Madona e De Lo Squero Vecio a Malamocco

La Giunta, riunita ieri in web conference, ha approvato il progetto definitivo, comprensivo di quello di fattibilità tecnico economica, per il rifacimento della pavimentazione in lastre di trachite della fondamenta De La Madona e fondamenta De Lo Squero Vecio, a Malamocco.

“L’intervento – commenta l’assessore alle Infrastrutture e alla Viabilità, Renato Boraso – si è reso necessario in seguito al deterioramento della pavimentazione a causa del passaggio di mezzi su gomma, generando mancanze e irregolarità che risultano pericolose al transito di pedoni, auto, cicli e motocicli. Abbiamo quindi deciso, grazie ad un investimento di 300mila euro, di procedere al ripristino e alla sistemazione di entrambe le fondamenta che complessivamente hanno una superficie di quasi 1700 metri quadri e, nello specifico, 960 metri quadri fondamenta De La Madona e 700 metri quadri fondamenta de Lo Squero Vecio. Un’altra parte della città che tornerà ad essere fruibile in piena sicurezza diventando quindi un ulteriore tassello in quell’importante progetto di manutenzione della città che il sindaco Luigi Brugnaro ha da sempre sostenuto e finanziato”.

I lavori, che inizieranno nel mese di maggio e dureranno circa tre mesi, erano stati preceduti nel novembre dello scorso anno da un intervento pilota che ha interessato un’area di 118 metri quadrati in fondamenta De La Madona e 90 metri quadrati in fondamenta De Lo Squero Vecio. Un lavoro che ha consentito di verificare lo stato della pavimentazione e testare le tipologie d’intervento.

