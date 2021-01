La Giunta approva lavori all’interno dell’area museale del Correr per oltre 3 milioni di euro

La Giunta comunale, riunita martedì 26 gennaio in web conference, ha approvato, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, tre delibere che riguardano progetti definitivi e di fattibilità tecnica ed economica di tre interventi relativi al Museo Correr e al compendio di Palazzo Reale.

“Dopo i sopralluoghi fatti la scorsa settimana dal sindaco Luigi Brugnaro nelle stanze del Museo – commenta Zaccariotto – la Giunta ha dato il via libera a progetti importantissimi per la loro riqualificazione, con l’obiettivo di renderle sempre più accessibili e sicure. Un totale di oltre 3 milioni di lavori dei quali ben 2,3 milioni riguardano il primo lotto di sei destinato al restauro del museo che, partendo dagli impianti, riorganizzerà anche gli spazi interni. Con le altre due delibere si procederà a migliorare la rete antincendio e gli allarmi del Palazzo. Interventi che da una parte metteranno in sicurezza uno dei musei più importanti della città e dall’altra consentiranno di ridurre le spese vive di gestione. Stanziamenti che dimostrano come il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale hanno a cuore la cultura e la salvaguardia di tutte le nostre opere d’arte. Se si considera poi che l’importante investimento di 2,3 milioni sarà a carico della Fondazione Musei Civici di Venezia e finanziato da soggetti privati, si dimostra come sia fondamentale fare in mondo che anche sempre più soggetti terzi contribuiscano alla salvaguardia del nostro patrimonio culturale”.

Nello specifico con la prima delibera la Giunta approva, come già detto, il 1° lotto che riguarda la riqualificazione impiantistico-architettonica dell’area espositiva denominata “Area Mostre Temporanee”. Si prevede di ridisegnare lo spazio espositivo per conseguire una maggiore fruizione di spazi omogenei e al contempo adeguare gli impianti di sicurezza (antincendio, rilevazione fumi ecc.), gli impianti di illuminazione, gli impianti di trattamento aria dell’area. L’intervento sarà finanziato con un importo complessivo di 2.323.409,84 euro.

Con la seconda delibera si è invece approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del Museo Correr e compendio Palazzo Reale. Un lavoro che verrà gestito in sinergia con interventi in corso da parte del Segretariato regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e di Insula S.p.A. e che interesserà principalmente l’area delle soffitte condominiali, con il posizionamento di telecamere a completamento del sistema di controllo per la rilevazione incendi e intrusione, con il collegamento alla Sala Regia al piano terra. Sono previste inoltre opere edili al supporto dell’intervento e integrazioni con impianti esistenti per un totale di 100mila euro.

Infine, con la terza delibera, la Giunta ha approvato il progetto definitivo comprensivo di fattibilità tecnica ed economica di un intervento di adeguamento normativo ai fini della prevenzione incendi del Museo Correr, che interesserà principalmente gli impianti esistenti di rilevazione incendi e allarme ottico-sonoro, con ampliamento nelle aree che, nel tempo, sono state acquisite dal Museo. Si prevede la sostituzione delle centraline esistenti con altre di nuova generazione. Sono previste, inoltre, opere edili a supporto degli interventi impiantistici e opere di riqualificazione delle strutture per un totale complessivo dell’investimento pari a 600mila euro.

