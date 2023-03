La Giunta approva la concessione dell’area ex campo Sinti all’Unità Cinofila San Marco

La Giunta comunale riunita nei giorni scorsi ha approvato, su proposta dell’assessore al Patrimonio Paola Mar e di concerto con il vicesindaco Andrea Tomaello, gli indirizzi per la concessione, della durata di 9 anni, a ETS Unità Cinofila di Soccorso San Marco, dell’area denominata “Ex Area Campo Sinti” di circa diecimila metri quadri ubicata in Via Vallenari a Mestre. L’Associazione potrà praticare le proprie attività con cani specificatamente addestrati nella ricerca di persone travolte da macerie e/o disperse in superficie.

VENEZIA – L’associazione è costituita da volontari della Protezione civile ed è iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato ed all’Albo Regionale di Protezione Civile e all’Albo delle Associazioni del Comune di Venezia con Disciplinare Operativo dal 2002.

“Con questo provvedimento andiamo a sostenere un settore importante nell’ambito della Protezione civile ovvero la formazione di Unità cinofile per il soccorso in caso di calamità o di ricerca di persone disperse; nello stesso tempo questo tipo di attività garantirà anche un utile presidio del territorio – spiega l’assessore al Patrimonio, Paola Mar – Quindi con questa delibera abbiamo raggiunto un duplice scopo: presidio e controllo del territorio e lo svolgimento di un’attività utile alla Protezione civile da parte di un’associazione che da 20 anni opera nel nostro territorio” .

“Con questa delibera – aggiunge il vicesindaco Tomaello – permettiamo il proseguimento delle attività della cinofila San Marco, associazione affiliata alla nostra Protezione Civile che con i suoi tanti volontari svolge un ruolo importante per il nostro territorio e non solo. I volontari e i loro cani infatti sono impegnati ogni qualvolta si debbano cercare persone scomparse o rimaste sotto macerie a seguito di terremoti o altri eventi di rilievo. La possibilità di utilizzare un terreno di 10.000mq all’interno del nostro Comune garantisce loro di addestrare periodicamente i cani e di svolgere esercitazioni per essere poi pronti in ogni evenienza”.

“Il presidente e l’Associazione tutta ringraziano sentitamente il sindaco Luigi Brugnaro, il vicesindaco Andrea Tomaello e l’assessore Paola Mar, per il fattivo interessamento e soprattutto per il raggiungimento dell’obiettivo – commenta Arturo Filippi, presidente Unità Cinofila di Soccorso San Marco – ovvero la concessione per 9 anni di un campo d’addestramento per i propri cani. Un luogo che favorirà la nostra crescita e la collaborazione con tutti i gruppi di Protezione civile della città. Un ringraziamento va anche ai proprietari del vecchio campo d’addestramento, la signora Gloria Dagnini e soprattutto la compianta madre, che hanno creduto in noi per 20 anni. Viva la Cinofila San Marco”.