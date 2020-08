La Giunta approva il progetto per la fognatura nel Lotto II del Villaggio San Marco a Mestre

La Giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi di fognatura nell’area del Villaggio San Marco a Mestre – Lotto II” predisposto da Veritas S.p.A.

Con questa delibera si procede in quel piano per la realizzazione di un’opera dal valore complessivo di 16.737.500 di fondi messi a disposizione della Regione. Già con una prima delibera del 31 marzo 2016 sono stati approvati i progetti relativi al lotto 1 (Via Bonazza, Piazza Canova, Via Cellin, Via Donatello, Via Morlaiter, Viale Sansovino, Via Vittoria) e al lotto 4 (via Boerio e Quartiere San Teodoro), solamente una prima parte, per un totale di 3.877.000. I lavori sono attualmente in corso.

Poi, con una ulteriore delibera del 31 agosto 2018 è stato approvato il secondo progetto per eseguire i lavori nel lotto 3 (Corte Colorinda, via Corner, Corte Lucietta, Corte Smeraldina e Corte Zanetta) e il secondo stralcio del lotto 4, per un totale di 6.226.349,01.

Quest’ultimo provvedimento interviene nella realizzazione del lotto 2 (Corte Gasparina, Corte Marina, Corte Orsetta, Corte Pamela, Corte Colombina, Via Elisabetta Caminer e Corte Rosaura), per un investimento di 3 milioni di euro. Nell’esecuzione dei lavori si procederà con la separazione delle acque bianche dalle acque nere. Ad oggi quindi sono già stati avviati/programmati lavori per oltre 13milioni di euro. Resta da finanziare il 5° e ultimo lotto relativo al quartiere “San Giuseppe”, per il quale si attende la tranche di finanziamento da parte della Regione Veneto.

Dal punto di vista tecnico l’area di progetto presenta attualmente una rete di fognatura di tipo misto con recapito nel collettore di viale San Marco. La fognatura mista esistente della zona delle «corti» di viale San Marco presenta uno stato di elevato degrado. La soluzione progettuale prevede la realizzazione di una rete di fognatura di tipo separato.